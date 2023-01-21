İlaç kıtlığı büyüyor

Kuzey Kıbrıs’ta aylardır devam eden ilaç tedariki sıkıntısı had safhaya ulaştı. İlaç yokluğundan dolayı çaresiz kalan eczaneler, bu sorunla baş edemeyecek duruma geldi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Ecza Depoları ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tüm girişimlere rağmen, Türkiye’den ilaç ithalatı konusundaki sorun çözülemedi. Geçtiğimiz gün ülkemizde faaliyet gösteren bir ilaç deposunun siparişlerinin yüklü olduğu TIR’ın Mersin gümrüğünden çıkış yapmasına izin verilmediğini ifade eden Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, ülkemizdeki ecza depoları ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ithalat izinlerinin yenilenmemesinden dolayı ilaç tedarikinin tamamen durduğunu açıkladı.

“KRİTİK DÜZEYDEKİ İLAÇLAR TAMAMEN TÜKENDİ”

Eczanelerdeki ilaç eksikliğinin artık çok kritik bir boyuta ulaştığını vurgulayan Dicle Tekiner, “Stoku biten hiçbir ilacı yerine koyamıyoruz. Uzun süredir ecza depolarına ilaç tedariki yapılamıyor. Ara sıra gelen ilaçlardan ise ülke genelindeki eczanelere adetle veriliyor. Ara sıra gelen ilaçlar da zaten piyasada ‘kritik’ olarak nitelendirilen ilaçlar değil. Çocuk antibiyotikleri, göz damlaları, influenza tedavisinde kullanılan ilaçlar tamamen tükenmiş durumda” sözleriyle durumun vahametine dikkat çekti.

“ELÇİLİK, SORUNU ÇÖZMEK İÇİN GİRİŞİM BAŞLATTI”

İlaç tedariki probleminin KKTC ile TC yetkili makamları arasında çözülmesi gereken bürokratik bir sorun olduğuna işaret eden Tekiner, “TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile yaptığımız istişareler neticesinde sorunun daha erken çözülmesi için girişim başlatıldığını öğrendik ama şu anda sorun ortadan kalktı ve ülkeye ilaç tedariki yeniden rahatça başladı gibi bir durum söz konusu değildir. Önümüzdeki hafta gelişme yaşanmasını bekliyoruz” dedi.

“ELİMİZ, KOLUMUZ BAĞLI BEKLİYORUZ”

Birçok alanda olduğu gibi ilaç ve eczacılık sektöründe de Türkiye’ye bağımlı olduğumuzu kaydeden Dicle Tekiner, ülkemizde ilaç sanayisinin gelişmiş olmaması ve başka ülkeden ilaç ithal edemememiz nedeniyle, elimiz ve kolumuz bağlı şekilde halk sağlığından endişe ederek beklemek dışında bir çare olmadığını da sözlerine ekledi.

