“İkramiye adeta beni çağırdı”

Devlet Piyangosu'nun 1 Buçuk Milyon TL’lik ikramiyesini kazanan Mağusa sakinlerinden Ahmet Yeni, 4 rakamı ile biten bileti özellikle seçtiğini belirtti “ikramiyenin adeta onu çağırdığını” söyledi

Devlet Piyangosu'nun 28 Ağustos tarihli son çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL’lik ikramiye Mağusa’ya çıktı.

Büyük ikramiye, Mağusa bayisi Aydın Solak tarafından satılan "51974" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesini kazanan Mağusa sakinlerinden Ahmet Yeni, 1 buçuk milyon TL’lik ikramiyesini teslim aldı.

Büyük ikramiyeyi kazanan Mağusa sakinlerinden Ahmet Yeni, 1 buçuk milyon TL’lik ikramiyesini teslim aldı.

İkramiyeyi teslim aldıktan sonra konuşan Ahmet Yeni, 4 rakamı ile biten bileti özellikle seçtiğini, “ikramiyenin adeta onu çağırdığını” söyleyerek teşekkür etti.

15 EYLÜL’DE 750 BİN TL

Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, kazanan vatandaşı tebrik ettikten sonra, çekilişler ile ilgili de bilgiler verdi.

Eylül ayı itibarıyla çekilişlerin ayda iki kez yapılacağını; ilk çekilişin 750 bin TL “devirli” çekiliş olduğunu, ikramiyenin çıkmaması durumunda ikinci çekilişteki ikramiyenin 1 buçuk milyon TL olarak “çıkana kadar çekiliş” yapılacağını belirtti. Sunalp ayrıca, 15 Eylül’de büyük ikramiyenin 750 bin TL olduğunu ve biletlerin dünden itibaren satışta olacağını da belirtti.

