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İkisi yerli 5 yeni vaka

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İkisi yerli 5 yeni vaka
Ülkedeki yerel vakalardaki artış sürüyor… Bugün sabahtan bu vakite kadar 5 yeni vakanın tespit edildiği ve bunların iki tanesinin yerel vaka olduğu belirtildi.
Dün Kumyalı köyünde tespit edilen iki yerel pozitif vakanın ardından bugün de İskele bölgesinde 2 yeni yerel pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi.
Bu yerel vakalardan biri İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde çalışan bir polis.
Söz konusu polisin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, tedbir amaçlı müdürlükte görev yapan tüm polislere test yapıldığı ve ülke genelindeki müdürlüklerde virüse karşı alınan önlemlerin arttırıldığı öğrenildi.
Öte yandan yine İskele’deki bir sitede yaşayan yurtdışı bağlantılı bir şahsın pozitif olduğu öğrenildi.
Elde edilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı temaslı takip ekipleri, her iki vakayla ilgili temaslı takip çalışmalarını sürdürüyor…
 
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