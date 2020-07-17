Uzay İstasyonu, Kıbrıs'tan da görülecek
Uzay İstasyonu, Kıbrıs'tan da görülecek
22 0
Karantinaya uymayanlara infaz
Karantinaya uymayanlara infaz
125 0
 
Süper Dumlupınar
Süper Dumlupınar
159 0
Türk bilim insanından Covid-19 aşısı
Türk bilim insanından Covid-19 aşısı
124 0
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek
17 0
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
10 0
Alt sıralarda kazan kaynıyor
Alt sıralarda kazan kaynıyor
95 0
banner460

İkisi yerli 4 üründe limitüstü kalıntı

banner27

İkisi yerli 4 üründe limitüstü kalıntı
17 Temmuz 2020 Cuma 11:14

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden kiraz ve kırmızı kalifornia biberde, yerli ürünlerden ise asma yaprağı ve molehiyada limit üstü bitki  koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi, 10-16 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ithal ürünlerden 26 numuneden 24 numunenin temiz olduğu, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2  ürün bulunduğu kaydedildi.

SVS Ticaret Ltd.’e ait kirazda ve Halil Kasap Paz. ait kırmızı kalifornia biberde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği için, ürünler firmaların  isteği üzerine imha edildi.

Öte yandan yerli ürünlerden 16 numuneden 14 numune temiz çıktı. 1 üründe Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü, 1 üründe de Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi.

Yeşilyurt sakinlerinden Halil Özyüksel’e ait asma yaprağında limit üstü bitki  koruma ürünü tespit edildiği için ürünün hasadı durduruldu.

Doğancı sakinlerinden Arif Kızılgök’e ait molehiyada  Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği içinse ürün  imha edildi.

17 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Holly Grains

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

2

Henege Tarım

İthal

Mısır(DDGS)

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yalova İncisi

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

6

Halil Kasap Paz.

İthal

Kırmızı Kalifornia Biber

İmha

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

İmha

8

Halil Kasap Paz.

İthal

Kayısı

Temiz

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Kiraz

Temiz

10

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

19

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut S.Maria

Temiz

20

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

21

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Buğday Unu

Temiz

27

Hasan Kocabaş

Mağusa

Domates

Temiz

28

Hasan Kocabaş

Mağusa

Hıyar

Temiz

29

Ümmü Gül Nerkiz

Mağusa

Maydanoz

Temiz

30

Serkan Keski

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

31

Halil Özyüksel

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

32

İbrahim Güney

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

33

Halil Özyüksel

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Limit Üstü

34

Arif Kızılgök

Doğancı

Molehiya

İmha

35

Ali Dinçol

Aydınköy

Maydanoz

Temiz

36

Ali Dinçol

Aydınköy

Bamya

Temiz

37

Ahmet Çetin

Aydınköy

Bamya

Temiz

38

Rüstem Portakalcı

Bostancı

Böğrülce

Temiz

39

İsmail Özdenefe

Çatalköy

K.Üzüm

Temiz

40

Serpil Bayur

Ozanköy

Böğrülce

Temiz

41

Akdeniz Gıda Ltd Şti

Tepebaşı

Kapya Biber

Temiz

42

Akdeniz Gıda Ltd Şti

Tepebaşı

Çarliston Biber

Temiz
banner342
İngiliz Üs Yönetimi'nden Pile Türklerine dava
İngiliz Üs Yönetimi'nden Pile Türklerine dava
0 0
Dikkat telefonlarınız borcunuzdan dolayı kapanabilir
Dikkat telefonlarınız borcunuzdan dolayı kapanabilir
3 0
Esnaftan Lokmacı'da eylem
Esnaftan Lokmacı'da eylem
5 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.