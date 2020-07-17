İkisi yerli 4 üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden kiraz ve kırmızı kalifornia biberde, yerli ürünlerden ise asma yaprağı ve molehiyada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi, 10-16 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamada, ithal ürünlerden 26 numuneden 24 numunenin temiz olduğu, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunduğu kaydedildi.
SVS Ticaret Ltd.’e ait kirazda ve Halil Kasap Paz. ait kırmızı kalifornia biberde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği için, ürünler firmaların isteği üzerine imha edildi.
Öte yandan yerli ürünlerden 16 numuneden 14 numune temiz çıktı. 1 üründe Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü, 1 üründe de Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi.
Yeşilyurt sakinlerinden Halil Özyüksel’e ait asma yaprağında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürünün hasadı durduruldu.
Doğancı sakinlerinden Arif Kızılgök’e ait molehiyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği içinse ürün imha edildi.
|
17 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Holly Grains
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
2
|
Henege Tarım
|
İthal
|
Mısır(DDGS)
|
Temiz
|
3
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Yalova İncisi
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
6
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Kırmızı Kalifornia Biber
|
İmha
|
7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
İmha
|
8
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
9
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
10
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
13
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
14
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
15
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
16
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
19
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut S.Maria
|
Temiz
|
20
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
21
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
22
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
24
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Buğday Unu
|
Temiz
|
27
|
Hasan Kocabaş
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
28
|
Hasan Kocabaş
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
29
|
Ümmü Gül Nerkiz
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
30
|
Serkan Keski
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
31
|
Halil Özyüksel
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
32
|
İbrahim Güney
|
Yeşilyurt
|
Asma Yaprağı
|
Temiz
|
33
|
Halil Özyüksel
|
Yeşilyurt
|
Asma Yaprağı
|
Limit Üstü
|
34
|
Arif Kızılgök
|
Doğancı
|
Molehiya
|
İmha
|
35
|
Ali Dinçol
|
Aydınköy
|
Maydanoz
|
Temiz
|
36
|
Ali Dinçol
|
Aydınköy
|
Bamya
|
Temiz
|
37
|
Ahmet Çetin
|
Aydınköy
|
Bamya
|
Temiz
|
38
|
Rüstem Portakalcı
|
Bostancı
|
Böğrülce
|
Temiz
|
39
|
İsmail Özdenefe
|
Çatalköy
|
K.Üzüm
|
Temiz
|
40
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Böğrülce
|
Temiz
|
41
|
Akdeniz Gıda Ltd Şti
|
Tepebaşı
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
42
|
Akdeniz Gıda Ltd Şti
|
Tepebaşı
|
Çarliston Biber
|
Temiz