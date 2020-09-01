banner480
banner69
Caydırıcı cezalar şart
Caydırıcı cezalar şart
25 0
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
267 0
 
Girne’de Altın performans
Girne’de Altın performans
29 0
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
31 0
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
34 0
GG solak peşinde
GG solak peşinde
233 0
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
252 0
banner460

İkisi yerel 8 vaka daha

banner476

İkisi yerel 8 vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1455 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin Hava yolu, 1kişinin deniz yolu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

1  Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

"Bugün Yapılan Test Sayısı 1455. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 8. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 12. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 122.267. Toplam vaka sayısı 339. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 241. Tedavisi devam eden vaka sayısı 94. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 26. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 68. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 4. Yoğun Bakımda Yatan Hasta yok"

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.