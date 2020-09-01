İkisi yerel 8 vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1455 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin Hava yolu, 1kişinin deniz yolu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

1 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün Yapılan Test Sayısı 1455. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 8. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 12. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 122.267. Toplam vaka sayısı 339. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 241. Tedavisi devam eden vaka sayısı 94. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 26. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 68. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 4. Yoğun Bakımda Yatan Hasta yok"