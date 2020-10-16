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İkisi yerel 5 yeni vaka

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İkisi yerel 5 yeni vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1731 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında tutulduğunu, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
16 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1731
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen vakalar –  2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 1
Yerel vakalar – 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 197.067
Toplam Vaka Sayısı- 829
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 777
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 48
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 13
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 34
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1 
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