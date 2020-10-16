İkisi yerel 5 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1731 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında tutulduğunu, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

16 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1731

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 1

Yerel vakalar – 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 197.067

Toplam Vaka Sayısı- 829

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 777

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 48

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 13

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 34

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1