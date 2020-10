İkisi ithal, ikisi de yerli toplam dört üründe limit üstü bitki koruma

Tarım Dairesi, 9-16 Ekim arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre 43 ithal ürün numunesinden 2'sinde, yerli ürünlerden 29 numuneden 2'sinde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı

Tarım Dairesi’nin bu haftaki ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde, ikisi ithal, ikisi de yerli toplam dört üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Tarım Dairesi, 9-16 Ekim arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre denetlenen 43 ithal ürün numunesinden 41’inin temiz olduğu tespit edildi; 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu.

Bu ürünlerin Onbaşı Ltd.’e ait sultani üzüm ve Bekir Cura’ya ait Starking türü elma olduğu ve ürünlerin firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği açıklandı.

Öte yandan yapılan analizlerde, yerli ürünlerden 29 numuneden 27’si temiz çıkarken 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu. Limit üstü bitki koruma ürünü saptanan Bostancı’da Mustafa Gürsoy’a ve Fahri Darbaz’a ait narların hasadı ertelendi.



16 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

1 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

2 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz

3 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Starking Temiz

4 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Sultani Üzüm Menşeine İade

5 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

6 Köşe Tic. İthal Sultani Üzüm Temiz

7 Köşe Tic. İthal Siyah Üzüm Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz

13 Halil Kasap İthal Şeftali Temiz

14 Halil Kasap İthal Elma Starking Temiz

15 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

16 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz

17 Özçağ Free Port İthal Ayçiçeği Küspesi Temiz

18 Holy Grains Ltd. İthal Kepek Temiz

19 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Havuç Temiz

20 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

21 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Starking Temiz

22 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

23 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ayşe Kadın Fasulye Temiz

26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Kırmızı) Temiz

30 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

31 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

32 SVS Tic. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz

33 SVS Tic. Ltd. İthal Armut (Ankara) Temiz

34 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz

35 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

36 Bekir Cura İthal Elma (Arap Kızı) Temiz

37 Erkan Gök İthal Elma Starking Temiz

38 Erkan Gök İthal Siyah Üzüm Temiz

39 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz

40 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Nektarin Temiz

41 Bekir Cura İthal Elma Starking Menşeine İade

42 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz

43 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz

44 Osman Yıldız Gazimağusa Dolmalık Biber Temiz

45 Osman Yıldız Gazimağusa Kapya Biber Temiz

46 Kazım Tebellesol Gazimağusa Kabak Temiz

47 Mustafa Çetin Gazimağusa Pırasa Temiz

48 Alper Abbasoğlu Cengizköy Nar Temiz

49 Fırat Ender Bostancı Nar Temiz

50 Abdullah Aktoprak Güzelyurt Nar Temiz

51 Fehmi Eminoğlu Aydınköy Nar Temiz

52 Hakan Buda Aydınköy Nar Temiz

53 UNİCAP Ltd. Güneşköy Çeri Domates Temiz

54 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar Hasat Erteleme

55 Fatma Tekiner Güzelyurt Nar Temiz

56 Kürşat Can Güzelyurt Nar Temiz

57 İnanç Yüksel Güzelyurt Nar Temiz

58 Aykut Kılıç Güzelyurt Nar Temiz

59 Özdemir Beyitoğulları Güzelyurt Nar Temiz

60 İbrahim Momin Güzelyurt Nar Temiz

61 Fehim Ayhun Zümrütköy Nar Temiz

62 Ali Seyhun Bostancı Nar Temiz

63 Tarsan Ltd. Çatalköy Hıyar Temiz

64 Menteş Soyumert Çatalköy Maydanoz Temiz

65 Menteş Soyumert Çatalköy Kabak Temiz

66 Sadık Yurdal Yayla Nar Temiz

67 Hüsnü Rüstemoğlu Yayla Nar Temiz

68 Hayriye Karanfiloğlu Güzelyurt Nar Temiz

69 Fahri Darbaz Güzelyurt Nar Hasat Erteleme

70 İsmet Bubikoğlu Bostancı Nar Temiz

71 Hakime Kayan Bostancı Nar Temiz

72 Ümit Çoşkun Gazimağusa Hıyar Temiz