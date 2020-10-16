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İkisi ithal, ikisi de yerli toplam dört üründe limit üstü bitki koruma

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Tarım Dairesi, 9-16 Ekim arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre 43 ithal ürün numunesinden 2'sinde, yerli ürünlerden 29 numuneden 2'sinde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı

İkisi ithal, ikisi de yerli toplam dört üründe limit üstü bitki koruma

Tarım Dairesi’nin bu haftaki ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde, ikisi ithal, ikisi de yerli toplam dört üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Tarım Dairesi, 9-16 Ekim arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre denetlenen 43 ithal ürün numunesinden 41’inin temiz olduğu tespit edildi; 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu.

Bu ürünlerin Onbaşı Ltd.’e ait sultani üzüm ve Bekir Cura’ya ait Starking türü elma olduğu ve ürünlerin firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği açıklandı.

Öte yandan yapılan analizlerde, yerli ürünlerden 29 numuneden 27’si temiz çıkarken 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu. Limit üstü bitki koruma ürünü saptanan Bostancı’da Mustafa Gürsoy’a ve Fahri Darbaz’a ait narların hasadı ertelendi.

  16 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                       
1             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Armut Deveci    Temiz
2             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Armut Santa Maria         Temiz
3             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Starking    Temiz
4             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Menşeine İade
5             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz
6             Köşe Tic.              İthal       Sultani Üzüm     Temiz
7             Köşe Tic.              İthal       Siyah Üzüm        Temiz
8             SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Starking    Temiz                   
9             SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz
10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz
11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    Temiz
12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Santa Maria         Temiz
13           Halil Kasap          İthal       Şeftali   Temiz
14           Halil Kasap          İthal       Elma Starking    Temiz
15           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Golden     Temiz
16           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Starking    Temiz
17           Özçağ Free Port İthal       Ayçiçeği Küspesi              Temiz
18           Holy Grains Ltd.                İthal       Kepek   Temiz
19           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Havuç   Temiz
20           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz
21           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Starking    Temiz
22           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz
23           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz
24           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Havuç   Temiz
25           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Ayşe Kadın Fasulye         Temiz
26           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz
27           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz
28           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz
29           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma (Kırmızı)    Temiz
30           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç   Temiz
31           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz
32           SVS Tic. Ltd.        İthal       Red Globe Üzüm             Temiz
33           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut (Ankara) Temiz
34           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Starking    Temiz
35           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz
36           Bekir Cura           İthal       Elma (Arap Kızı) Temiz
37           Erkan Gök           İthal       Elma Starking    Temiz
38           Erkan Gök           İthal       Siyah Üzüm        Temiz
39           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut Santa Maria         Temiz
40           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz
41           Bekir Cura           İthal       Elma Starking    Menşeine İade
42           Mert Uluşan       İthal       Havuç   Temiz
43           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz
44           Osman Yıldız       Gazimağusa       Dolmalık Biber  Temiz
45           Osman Yıldız       Gazimağusa       Kapya Biber        Temiz
46           Kazım Tebellesol              Gazimağusa       Kabak   Temiz
47           Mustafa Çetin   Gazimağusa       Pırasa    Temiz
48           Alper Abbasoğlu              Cengizköy           Nar        Temiz
49           Fırat Ender         Bostancı              Nar        Temiz
50           Abdullah Aktoprak          Güzelyurt           Nar        Temiz
51           Fehmi Eminoğlu               Aydınköy            Nar        Temiz
52           Hakan Buda        Aydınköy            Nar        Temiz
53           UNİCAP Ltd.       Güneşköy           Çeri Domates    Temiz
54           Mustafa Gürsoy               Bostancı              Nar        Hasat Erteleme
55           Fatma Tekiner   Güzelyurt           Nar        Temiz
56           Kürşat Can          Güzelyurt           Nar        Temiz
57           İnanç Yüksel       Güzelyurt           Nar        Temiz
58           Aykut Kılıç           Güzelyurt           Nar        Temiz
59           Özdemir Beyitoğulları    Güzelyurt           Nar        Temiz
60           İbrahim Momin Güzelyurt           Nar        Temiz
61           Fehim Ayhun     Zümrütköy         Nar        Temiz
62           Ali Seyhun          Bostancı              Nar        Temiz
63           Tarsan Ltd.          Çatalköy              Hıyar     Temiz
64           Menteş Soyumert           Çatalköy              Maydanoz          Temiz
65           Menteş Soyumert           Çatalköy              Kabak   Temiz
66           Sadık Yurdal       Yayla     Nar        Temiz
67           Hüsnü Rüstemoğlu         Yayla     Nar        Temiz
68           Hayriye Karanfiloğlu       Güzelyurt           Nar        Temiz
69           Fahri Darbaz       Güzelyurt           Nar        Hasat Erteleme
70           İsmet Bubikoğlu               Bostancı              Nar        Temiz
71           Hakime Kayan   Bostancı              Nar        Temiz
72           Ümit Çoşkun      Gazimağusa       Hıyar     Temiz
 

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