İkinci İnce Av sezonu başladı

İkinci İnce Av sezonu bugün başladı.
25 Ağustos tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre 2. İnce Av kapsamında avcılar bugün de dahil olmak üzere 11, 18 ve 25 Eylül tarihlerinde 4 av günü avlanabilecek.
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