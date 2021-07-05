İkinci hibe paket programı çerçevesinde 100 Milyon TL’lik kaynağın serbest bırakıldı

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu olarak, ülkedeki ekonomik kalkınma anlamında, reel sektöre yapılan katkılara, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci hibe paket programı ile yapılacak katkılar için 100 Milyon TL’lik kaynağın serbest bırakıldığını açıkladı

Başbakan Ersan Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci hibe paket programı ile yapılacak katkılar için 100 Milyon TL’lik kaynağın serbest bırakıldığını açıkladı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) alınan GAÜ Hastanesi’nin ihalesine çıkılması için Sağlık Bakanlığı’nın yetki talebinde bulunduğunu dile getiren Saner, Maliye Bakanlığı’nın bugün yetki talebini karşıladığını, gelecek hafta içerisinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bu konuda ihaleye çıkmak için hazırlıklarının tamamlanması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Son günlerde Covid-19 rakamlarının yükselişe geçtiğine değinen Başbakan Saner, vatandaşlara bir kez daha duyarlı olma çağrısı yaptı, maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlattı.

Güney Kıbrıs’ın son 3 gündür kırmızı ülke konumuna geçtiğini dile getiren Saner, bu konuda İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, buradan çıkacak kararlar ışığında uygulamaları tekrar gözden geçireceklerini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamayı Başbakan Ersan Saner yaptı.

Saner, Bakanlar Kurulu’nun rutin toplantısını gerçekleştirerek, Kıbrıs Türk Halkı’nın ekonomik olarak kalkınmasına katkı koymak amacıyla Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali ve İktisadi Protokol çerçevesinde yapılacak olan ihaleler ve buna bağlı olarak hibelerle de ilgili olarak ayrıntılı görüşlerini paylaşarak, KKTC’de yeni yapılacak ihalelerle ilgili kararlar aldığını belirtti.

100 MİLYON TL’LİK KAYNAK SERBEST BIRAKILDI

Bakanlar Kurulu olarak, ülkedeki ekonomik kalkınma anlamında, reel sektöre yapılan katkılara, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci hibe paket programı ile yapılacak katkılar için 100 Milyon TL’lik kaynağın serbest bırakıldığını açıklayan Saner, şunları kaydetti:

“KKTC Karayolları Master Planı’nın uygulanması çerçevesinde yol yapım ve bakım projeleri için 15 Milyon TL, belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı olarak 30 milyon TL, organize sanayi bölgelerinin altyapı ve inşaatlarına katkı olarak 9 Milyon TL, eğitim ve öğrenim hizmetlerini geliştirilmesi için 6.5 Milyon TL, polis teşkilatının güçlendirilmesi projesi için 5 Milyon TL, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) yatırım giderlerine kaynak için 6 Milyon TL, proje destekli tarımsal kısmi hibe programı için 3 Milyon TL, sanayici ve küçük esnafa yönelik proje destekli kısmi hibe için 3 Milyon TL, turizm projelerine kısmi hibe programı için 3 Milyon TL, Girne Öğretmen Evi tamir ve bakımı için 3 Milyon TL olmak üzere, 100 Milyon TL’lik kaynağı serbest bıraktık.”

İLERLEYEN GÜNLERDE İHALELERE ÇIKILACAK

Saner, bunların ileriki günlerde teker teker ihalelerine çıkılarak, ekonomiyi 2019 seviyesine taşımak ve daha da ileriye gitmek için gerekli projeleri üretmeye devam edeceklerini söyledi.

GAÜ HASTANESİ’NİN İHALESİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) alınan GAÜ Hastanesi’nin ihalesine çıkılması için Sağlık Bakanlığı’nın yetki talebinde bulunduğunu dile getiren Saner, Maliye Bakanlığı’nın bugün yetki talebini karşıladığını, gelecek hafta içerisinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bu konuda ihaleye çıkmak için hazırlıklarının tamamlanması yönünde talimat verdiğini belirtti.

90 MİLYON TL’LİK HİBE PROGRAMI

Geçen hafta itibarı ile 90 Milyon TL’lik de hibe programının bulunduğuna işaret eden Başbakan Saner, şöyle devam etti:

“Hibe programı sırasıyla sanayicilere kalite vergisi, fuar ve pazarlamaları için 3 Milyon TL, turizm ve salgın desteği olarak 95 küçük otele, 55 restoranta ve 162 acenteye 15 Milyon TL, sosyal yardım alan vatandaşlara 6 Milyon TL, bunun yanında 6 bin 949 çiftçi, arıcı, balıkçıya 10 Milyon TL, elektrik bağlantısı altyapısı için gerçek ve tüzel kişilere yaklaşık 3 bin kişiye 5 Milyon TL kaynak aktarıldı.”

Aktarılacak kaynaklardan çiftçi, arıcı, balıkçı, sanayici ile turizm ve salgın desteği olarak katkı verilecek işletme sahiplerinin devlete herhangi bir müracaat yapmalarına gerek olmadığını ifade eden Saner, bu işletme sahiplerinin tüm kayıtlarının ilgili bakanlıklarda bulunduğunu söyledi. Saner, ilgili bakanlıklardan Turizm Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve sosyal yardım alan vatandaşlar için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, hibe rakamlarını ilgili işletme sahiplerinin veya ihtiyaçlı vatandaşların hesaplarına aktaracağını bildirdi.

8 bin 700 küçük esnaf ve sanayiciye verilecek 15 Milyon TL’lik hibe için, Başbakanlığa bağlı Yatırım ve Geliştirme Ajansı’nın sayfasından ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Başbakan Saner, müracaatların online olarak yapılacağını kaydetti. Saner, müracaatların değerlendirilerek, almaya hak kazanacak esnaf ve zanaatkarlara bu rakamların hibe olarak aktarılacağını kaydetti. Saner, hangi sektörlerin nasıl başvuru yapacağının Başbakanlığın resmi web sayfasının altındaki sayfada ayrıntılı bir şekilde belirtildiğini söyledi.

“ŞU ANA KADAR 220 BİN KİŞİYİ TEK DOZ OLARAK AŞILADIK”

Son günlerde Covid-19 rakamlarının yükselişe geçtiğine de değinen Başbakan Saner, vatandaşlara bir kez daha duyarlı olma çağrısı yaptı. Virüsün mutasyona uğradığına ve farklı varyantlarda bulaşın etkisini artırdığına vurgu yapan Saner, ülkede şu ana kadar 220 bin kişinin tek doz olarak aşılandığını söyledi.

Esas hedeflerinin Temmuz ayının sonuna kadar 18 yaş üstü tüm vatandaşların aşılanması olduğuna dikkat çeken Başbakan Saner, aşılamanın hastalığın seyir düzeyini, ağırlığını ve öldürme oranını aşağıya çektiğini belirtti. Saner, buna rağmen hastalığın bulaşmasının, zorunlu karantina uygulamalarının devam ettiğini ve bunun sosyal hayatı, ekonomiyi, normalleşme sürecini sıkıntıya soktuğunu kaydetti.

“ÇOK HASSAS DAVRANMAMIZ GEREK”

“Bu konuda çok hassas davranmamız gerek” vurgusu yapan Saner, “Yeniden kısıtlamalar ve kapanmalarla yüzleşmek istemiyorsak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zaman uymamız gerek. Toplu aktivitelerden ve yakın temastan da mutlak surette kaçınmalıyız” şeklinde konuştu.

“İKİ TOPLUMLU SAĞLIK KOMİTESİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Güney Kıbrıs’ın son 3 gündür kırmızı ülke konumuna geçtiğini dile getiren Saner, bu konuda İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, buradan çıkacak kararlar ışığında uygulamaları tekrar gözden geçireceklerini söyledi.

Saner son olarak, maske, mesafe, hijyen kurallarına azami şekilde uyulması için çağrı yaparak, toplu bulunan mekanlardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı. “Bu günlere kolay gelmedik, toplumsal seferberliğe ihtiyacımız var” diyen Saner, bugüne kadar başarılı şekilde yürütülen sürecin bundan sonra da devam etmesi için dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. Saner, bir daha sıkıntılı dönem yaşamamak için imkanların insanların kendi elinde olduğunun altını çizdi.