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İkili ilişkiler masaya yatırıldı

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İkili ilişkiler masaya yatırıldı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, New York’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti ile görüştü. Görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecinin geleceği, bölgesel gelişmeler ve iki parti arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

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