İki yıllık özlem bitti

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan geleneksel Işık Kitabevi Fuarı önceki akşam başladı



Işık Kitabevi’nin geleneksel kitap fuarı, önceki akşam başladı.

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan geleneksel Işık Kitabevi Fuarı’nın 34’üncüsü Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) “‘İdare ve İrade’de Sona Doğru-Şimdi Ne?” temasıyla düzenleniyor.

34. Işık Kitabevi Fuarı, 12 gün boyunca panel, müzik, şiir, edebiyat söyleşileri, çevre ve medya gibi birçok konuda etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Tüm kitap satışlarının yüzde 10 indirimli yapıldığı kitap fuarı, 3 Eylül’e kadar her gün saat 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri ziyaret edilebilecek.

Fuar kapsamında yapılacak etkinlikler ise saat 20.30’da başlayacak.

Fuarın açılış gecesinde kitapseverler tarihi Kızılbaş Kilisesi’nde binlerce kitapla buluşurken, açılışta konuşmalar yapıldı; onur ödülü Musa Kayra’ya; Işık Kitabevi’nin Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile birlikte verdiği Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü ise Nilgün Güney ve Zeki Ali’ye verildi.

Gecede Ersen Sururi (Viola)-Kayra Sururi (Gitar) ikilisi dinleti sundu.

Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Özlem Özkaram’ın yaptığı kitap fuarının açılışında konuşan Işık Kitabevi sahibi Nahide Merlen, kitabı okutmak, tartıştırmak, hayatı sorgulamak ve toplumun aydınlanmasında kitap fuarlarının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sağlık sorunları nedeniyle etkinliğe katılamayan karikatür sanatçısı Musa Kayra’nın onur ödülünü karikatür sanatçısı Hüseyin Çakmak, LTB Başkanı Harmancı’dan aldı.

Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü Sanatçı Nilgün Güney’e Hüseyin Çakmak tarafından; sanatçı Zeki Ali’ye ise Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Tamer Öncül tarafından takdim edildi.

Işık Kitap Fuarı’nda bu akşam “Çevre Tahribatı ve Yağma” konulu panel yapılacak. Moderatörlüğünü Feriha Tel’in yapacağı panelde Seran Aysal, Sibel Paralik ve Berke Dağlı konuşacak.









