banner762
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
29 0
Bu nasıl vicdansızlık?
Bu nasıl vicdansızlık?
75 0
 
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
10 0
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
57 0
Elektrikte limit karmaşası
Elektrikte limit karmaşası
39 0
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
15 0
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
119 0
banner797
banner794

İki yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma tespit edildi

banner476

Gazimağusa’dan İbrahim Saraç’a ait domates ve hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi

banner714
İki yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma tespit edildi

Tarım Dairesi 25 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

Tarım Dairesi açıklamasında, ithal ürünlerden 14 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği kaydedildi.

Yerli ürünlerden 24 numunede 22 numune temiz olup  2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.

Gazimağusa’dan İbrahim Saraç’a ait domates ve hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

Meyve-sebze analiz sonuçları şöyle:

İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu
1    Muha Sebze ve Meyve    İthal    Armut Ank.    Temiz
2    Muha Sebze ve Meyve    İthal    Armut Deveci    Temiz
3    Muha Sebze ve Meyve    İthal    Elma Golden    Temiz
4    Akari  Free Port    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz
5    Henege Tarım Ltd.    İthal    Mısır yemlik                 Temiz
6    Akari  Free Port    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz
7    Orc Foods    İthal    Elma Stk.    Temiz
8    Orc Foods    İthal    Armut Deveci    Temiz
9    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Stk.    Temiz
10    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Golden    Temiz
11    Halil Kasap Paz.    İthal    Armut Ank.    Temiz
12    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
13    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut Ank.    Temiz
14    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz
15    Mustafa Plevne    Mutluyaka    Enginar     Temiz
16    İbrahim Saraç    Mağusa               Domates                 İmha
17    İbrahim Saraç    Mağusa      Hıyar                 İmha
18    Fatma Karabudak    Mağusa    Sivri Biber    Temiz
19    Fatma Karabudak    Mağusa    Kabak    Temiz
20    Sadettin Hoca    Aydınköy    Havuç     Temiz
21    Feramiz Pişkin    Aydınköy    Domates    Temiz
22    Kadir Altıntaş    Aydınköy    Domates    Temiz
23    Abdullah Özdilek    Tatlısu    Domates    Temiz
24    Abdullah Özdilek    Tatlısu    Biber yeşil çarli    Temiz
25    Ali Çam    Tatlısu    Hıyar    Temiz
26    İbrahim Ateş    Tatlısu    Hıyar    Temiz
27    Sadık Gürsoy    İskele    Enginar -1    Temiz
28    Sadık Gürsoy    İskele    Enginar -2    Temiz
29    Sadık Gürsoy    İskele    Enginar -3    Temiz
30    Sadık Gürsoy    İskele    Enginar -4    Temiz
31    Sadık Gürsoy    İskele    Enginar -5    Temiz
32    Salime Kırşan     Akdoğan    Enginar-1    Temiz
33    Ersoy Kırşan    Akdoğan    Enginar-1    Temiz
34    Salime Kırşan     Akdoğan    Enginar-2    Temiz
35    Ersoy Kırşan    Akdoğan    Enginar-2    Temiz
36    Salih Ufak    Köprü                 Enginar                 Temiz
37    Günay Ufak    Köprü    Enginar         Temiz
38    Cuma Vadilili    Köprü    Enginar         Temiz

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.