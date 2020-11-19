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İki yerel 7 pozitif vaka

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İki yerel 7 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1125 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
19 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1125
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen vakalar –  5
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 250.339
Toplam Vaka Sayısı- 1027
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 968
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 54
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 
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