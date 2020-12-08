İki yerel, 13 pozitif vaka ve 1 ölüm

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1566 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yoğun bakımda tedavi gören 1 kişinin yoğun bakımdan çıkarıldığını ve 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 10 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını kaydetti.
8 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1566
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 11
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok
Yerel Vaka Sayısı: 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10
Bugün Kaybedilen Hasta Sayısı: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 278.505
Toplam Vaka Sayısı: 1203
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1073
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 124
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 93
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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