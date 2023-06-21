İki yaya ölümden döndü

Lefkoşa’da dikkatsiz sürücü, yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Yaralanan yayalar hastaneye kaldırıldı

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında bir araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu iki yayaya çarptı. Kazada, her iki yaya da yaralandı.Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde saat 11.45 sıralarında, 59 yaşındaki Suna Fatma Kerim, yönetimindeki NE 092 plakalı salon araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Ece Ayran ve 27 yaşındaki Moctar Hama Issa’ye çarptı.Kaza sonucu yaralanan her iki yayanın, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.