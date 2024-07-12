İki taraf arasında tam serbest ticaret önerisi

Rum Ticaret ve Sanayi Odası Onursal Başkanı Epifaniu, iki toplum arasında ticaretin tam serbest bırakılmasını öngören bir öneri hazırladıklarını ve bu önerinin, KKTC'nin tanınmasını önleyecek bazı şartlara bağlı olduğunu vurguladı



Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Onursal Başkanı Fanos Epifaniu, Yeşil Hat Tüzüğü’nün iki taraf arasında tam serbest ticaretle değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Onursal Başkanı Fanos Epifaniu’nun, Yeşil Hat Tüzüğü’nün iki taraf arasında tam serbest ticaretle değiştirilmesi önerisinde bulunduğunu yazdı.

Epifaniu gazeteye verdiği röportajda, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi’nin, müzakerelerin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde ortak bir zemin bulunabilmesi adına "Kıbrıs Cumhuriyeti'ne"; müzakerelerin yeniden başlamasını kolaylaştıracak, Kıbrıslı Türklerin "sözde izolasyonunu" kaldıracak ve Kıbrıslı Türklerin faydasına olacak cesur adımlar atması telkinlerinde bulunduğunu belirterek bu tür telkinlerin AB tarafından da yapılmakta olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede, iki toplum arasında ticaretin tam serbest bırakılmasını öngören bir öneri hazırladıklarını belirten Epifaniu, bu önerinin, KKTC'nin tanınmasını önleyecek bazı şartlara bağlı olduğunun da altını çizdi.

Serbest ticaretin başlayabilmesi için Kıbrıslı Türklerin, AB ülkeleriyle ticaretin bağlı olduğu tüm kural ve vergilere tabi olmaları, bu vergilerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” veya AB tarafından tahsil edilmesi, KKTC’deki havaalanları ve limanların AB veya BM kontrolüne verilmesi, ortak vergi kütüğünün oluşturulması koşullarının yerine getirilmesiyle mümkün olabileceğini savunan Epifaniu, bu durumda Kuzey Kıbrıs'ın sadece ticari konularda AB bölgesi olarak sayılması gerekeceğini vurguladı.

Epifaniu ayrıca, bu önerinin uygulanmasının Kıbrıslı Türklere dünyayla ticaret yapma imkanı sağlayacağını, öneri çerçevesinde hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türklerin adadaki tüm limanlardan ve havaalanlarından ticaret yapma imkanını bulabileceklerini belirtirken, önerinin her iki tarafça kabul edilmesi durumunda sağlayacağı faydalarda da ayrıntılarıyla bahsetti.

