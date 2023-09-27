İki savaş gemisi halkın ziyaretine açılıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Zıpkın (P-336) ve TCG Bartın’ın (F-504), KKTC’de liman ziyareti yapacağını açıkladı.

Açıklamada, bugün 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Zıpkın (P-336) Hücumbotunun Girne Limanında, TCG Bartın (F-504) Korvetinin ise Gazimağusa Limanında halkın ziyaretine açılacağı ifade edildi.

