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İki pozitif vaka bir taburcu

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İki pozitif vaka bir taburcu

KKTC'de son 24 saatte yapılan 1532 test sonucunda 2 pozitif vaka saptandı; tedavisi tamamlanan bir kişi taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakaların hava yoluyla gelen kişiler arasından çıktığını ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, şu ana kadar ülkede bir yerel bulaşmanın söz konusu olmadığını, tespit edilen vakaların yurt dışından gelenler ve yakın temaslı oldukları kişiler olduğunu vurguladı.

RAKAMLARLA BUGÜNKÜ DURUM

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugün 1532 test yapıldı, 2 pozitif vaka saptandı. İyileşip taburcu edilen bir hasta var. Toplam test sayısı 74 bin 517'ye çıkarken  toplam vaka sayısı da 153'e ulaştı. Halen tedavisi devam eden 28 vaka var. İyileşip taburcu edilenlerin sayısı ise 121'e çıktı. KKTC'de bugüne kadarki koronavirüs vakalarında 4 can kaybı oldu.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, çevre ülkelerde özellikle Güney Kıbrıs'ta vakaların arttığına ve Güney'de Sağlık Bakanlığı tarafından yerel bulaşın üst seviyede olduğuna yönelik uyarıların yapıldığına işaret ederek mecbur kalmadıkça yurt dışına ve Güney'e geçilmemesi konusunda halka çağrıda bulundu.

Bakan Pilli, zaruri olarak yurt dışına gidilmesi veya güneye geçilmesi  halinde ise mutlaka maske kullanımı gibi kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Covid-19 ile mücadelede daha önce yakalanan başarının devam etmesinin en önemli noktasının kurallara uyulması olduğunu hatırlatan Bakan Pilli, "Hepimize düşün görevler var. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor" dedi.

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