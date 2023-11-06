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İki poşet dolusu ilaç bulundu

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İki poşet dolusu ilaç bulundu
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Lefke’deki bir arazi içerisinde iki çöp poşeti kupürleri kesik ilaç bulundu.
Lefke’de bulunan bir arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından iki çöp poşeti içerisinde atılan kupürleri kesik ilaçlar, dün bölgede avlanan avcılar tarafından bulunarak polise teslim edildi.
 
 
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