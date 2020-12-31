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İki okulda 3 öğrenci daha pozitif

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İki okulda 3 öğrenci daha pozitif
Ülkemizde son günlerde özellikle İlköğretim Dairesi'ne bağlı devlet okullarında görülmeye başlanan pozitif vakalara bugün üç yeni vaka daha eklendi.
Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre, bugün daha önce pozitif vaka çıkan Girne'deki Mustafa Çağatay İlkokulu'nda bir öğretmenin ardından 2 öğrencinin daha pozitif olduğu bildirildi.
Öte yandan Lefkoşa'nın büyük özel okullarından olan Levent Koleji'nde ise 8. sınıf bir kız öğrencinin pozitif olduğu bildirildi.
Öğrencinin 9 Eylül'de çalışan teyzesinden bulaştığı ve bir süreden beridir karantinada olduğu beliritldi.
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