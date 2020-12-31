İki mülteci yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda Kaplıca açıklarında 29 yaşında 2 mülteci yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından önceki gece alınan bilgi üzerine düzenlenen operasyonda ülkeye şişme bot ile kaçak giriş yapmaya çalışan ve yaşları 29 olan R.A. ve A.A. Kaplıca açıklarında yakalandı.

Yakalanan şahısların Polis Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

