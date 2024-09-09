‘‘İki Kare Bir Çizgi” karma fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

Ercan Havalimanı’nda ‘‘İki kare bir çizgi” karma fotoğraf sergisi açıldı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden verilen bilgiye göre, havaalanında her ay yolcuların beğenisine sunulan sergilerin bu ayki konukları Ayşe Keçecioğlu, Başar Taşlı, Ceyhan Özyıldız, Emel Sefer, Mehmet Türkelman, Mustafa Evirgen, Mustafa Müezzinoğlu, Ulaş Sönmez ve Yıltan Taşçı.
20 fotoğraftan oluşan sergi, giden yolcu pasaport sonrasında yer alıyor.
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