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İki ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

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İki ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 21-27 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
Daire’den yapılan açıklamaya göre, İthal ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.
SVS Tic. Ltd. ait armutta (S.M) ve elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.  
Yerli ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı. 
Çatalköy sakinlerinden Ahmet Kayım’a ait kabakta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Daire, gıda denetim sonuçlarının, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildiğini kaydetti.
  28 Mayıs 2021 CumaTarımDairesiİthalveYerliNumuneSonuçlarıTablosu:
  İsim Yerli/ithal Ürün AnalizSonucu
1 Nej Grain Ltd. İthal AyçiçekKüsbesiyağlı Temiz
2 Çağsın Ltd. İthal Buğdayekmeklik Temiz
3 M. Hacı Ali Ltd. İthal Mısıryemlik Temiz
4 Tük İthal ArpaYemlik Temiz
5 M. Hacı Ali Ltd. İthal Soya FasulyesiKüsbesi Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü
7 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Limit Üstü
8 SVS Tic. Ltd. İthal SiyahÜzüm Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal BeyazÜzüm Temiz
10 Orc Foods İthal Armut S.M Temiz
11 Orc Foods İthal ArmutDeveci Temiz
12 Orc Foods İthal Elma Stk. Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal BeyazÜzüm Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal SiyahÜzüm Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Can Erik Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal ArmutDeveci Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
19 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz
20 Onbaşıİşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
21 Onbaşıİşl. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
22 HalilKasap Paz Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
23 HalilKasap Paz Ltd. İthal Elma Gala Temiz
24 HalilKasap Paz Ltd. İthal Armut S.M Temiz
25 Murat Gazioğlu Mağusa Domates Temiz
23 GülayBüyüközel Mağusa SemizOtu Temiz
27 HüsyinTuraç Mağusa SemizOtu Temiz
28 FatihKocaboya Mağusa Hıyar Temiz
29 ZahideYıldırım Mağusa Böğrülce Temiz
30 HülyaYavşan Tatlısu Sarı Fasulye Temiz
31 HülyaYavşan Tatlısu Dolma Biber Temiz
32 DeryaAteş Tatlısu Üzüm Temiz
33 AdemÇil Tatlısu Fasulye Temiz
34 AhmetKayım Çatalköy Kabak Limit Üstü
35 Tarsan Ltd. Arapköy Salatalık Temiz
36 Tarsan Ltd. Arapköy SivriBiber Temiz
37 FeramizPişkin Aydınköy Patlıcan Temiz
38 FeramizPişkin Aydınköy Domates Temiz
39 FeramizPişkin Aydınköy Kabak Temiz
40 ÖzcanGazelci Akdoğan Karpuzİh. Temiz
41 Arnet Ltd. M/sa Patatesih. Temiz
 
 
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