İki ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

28 Mayıs 2021 CumaTarımDairesiİthalveYerliNumuneSonuçlarıTablosu: İsim Yerli/ithal Ürün AnalizSonucu 1 Nej Grain Ltd. İthal AyçiçekKüsbesiyağlı Temiz 2 Çağsın Ltd. İthal Buğdayekmeklik Temiz 3 M. Hacı Ali Ltd. İthal Mısıryemlik Temiz 4 Tük İthal ArpaYemlik Temiz 5 M. Hacı Ali Ltd. İthal Soya FasulyesiKüsbesi Temiz 6 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü 7 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Limit Üstü 8 SVS Tic. Ltd. İthal SiyahÜzüm Temiz 9 SVS Tic. Ltd. İthal BeyazÜzüm Temiz 10 Orc Foods İthal Armut S.M Temiz 11 Orc Foods İthal ArmutDeveci Temiz 12 Orc Foods İthal Elma Stk. Temiz 13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 14 SVS Tic. Ltd. İthal BeyazÜzüm Temiz 15 SVS Tic. Ltd. İthal SiyahÜzüm Temiz 16 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Can Erik Temiz 17 SVS Tic. Ltd. İthal ArmutDeveci Temiz 18 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 19 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz 20 Onbaşıİşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 21 Onbaşıİşl. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz 22 HalilKasap Paz Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 23 HalilKasap Paz Ltd. İthal Elma Gala Temiz 24 HalilKasap Paz Ltd. İthal Armut S.M Temiz 25 Murat Gazioğlu Mağusa Domates Temiz 23 GülayBüyüközel Mağusa SemizOtu Temiz 27 HüsyinTuraç Mağusa SemizOtu Temiz 28 FatihKocaboya Mağusa Hıyar Temiz 29 ZahideYıldırım Mağusa Böğrülce Temiz 30 HülyaYavşan Tatlısu Sarı Fasulye Temiz 31 HülyaYavşan Tatlısu Dolma Biber Temiz 32 DeryaAteş Tatlısu Üzüm Temiz 33 AdemÇil Tatlısu Fasulye Temiz 34 AhmetKayım Çatalköy Kabak Limit Üstü 35 Tarsan Ltd. Arapköy Salatalık Temiz 36 Tarsan Ltd. Arapköy SivriBiber Temiz 37 FeramizPişkin Aydınköy Patlıcan Temiz 38 FeramizPişkin Aydınköy Domates Temiz 39 FeramizPişkin Aydınköy Kabak Temiz 40 ÖzcanGazelci Akdoğan Karpuzİh. Temiz 41 Arnet Ltd. M/sa Patatesih. Temiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 21-27 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.Daire’den yapılan açıklamaya göre, İthal ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.SVS Tic. Ltd. ait armutta (S.M) ve elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.Yerli ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.Çatalköy sakinlerinden Ahmet Kayım’a ait kabakta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.Daire, gıda denetim sonuçlarının, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildiğini kaydetti.