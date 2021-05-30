İki ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Daire’den yapılan açıklamaya göre, İthal ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.
SVS Tic. Ltd. ait armutta (S.M) ve elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Çatalköy sakinlerinden Ahmet Kayım’a ait kabakta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Daire, gıda denetim sonuçlarının, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildiğini kaydetti.
|28 Mayıs 2021 CumaTarımDairesiİthalveYerliNumuneSonuçlarıTablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|AnalizSonucu
|1
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|AyçiçekKüsbesiyağlı
|Temiz
|2
|Çağsın Ltd.
|İthal
|Buğdayekmeklik
|Temiz
|3
|M. Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Mısıryemlik
|Temiz
|4
|Tük
|İthal
|ArpaYemlik
|Temiz
|5
|M. Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Soya FasulyesiKüsbesi
|Temiz
|6
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Limit Üstü
|7
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Limit Üstü
|8
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|SiyahÜzüm
|Temiz
|9
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|BeyazÜzüm
|Temiz
|10
|Orc Foods
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|11
|Orc Foods
|İthal
|ArmutDeveci
|Temiz
|12
|Orc Foods
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|13
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|14
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|BeyazÜzüm
|Temiz
|15
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|SiyahÜzüm
|Temiz
|16
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Yeşil Can Erik
|Temiz
|17
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|ArmutDeveci
|Temiz
|18
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|19
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Yeşil Erik
|Temiz
|20
|Onbaşıİşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|21
|Onbaşıİşl. Ltd.
|İthal
|Elma Granny Smith
|Temiz
|22
|HalilKasap Paz Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|23
|HalilKasap Paz Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|24
|HalilKasap Paz Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|25
|Murat Gazioğlu
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|23
|GülayBüyüközel
|Mağusa
|SemizOtu
|Temiz
|27
|HüsyinTuraç
|Mağusa
|SemizOtu
|Temiz
|28
|FatihKocaboya
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|29
|ZahideYıldırım
|Mağusa
|Böğrülce
|Temiz
|30
|HülyaYavşan
|Tatlısu
|Sarı Fasulye
|Temiz
|31
|HülyaYavşan
|Tatlısu
|Dolma Biber
|Temiz
|32
|DeryaAteş
|Tatlısu
|Üzüm
|Temiz
|33
|AdemÇil
|Tatlısu
|Fasulye
|Temiz
|34
|AhmetKayım
|Çatalköy
|Kabak
|Limit Üstü
|35
|Tarsan Ltd.
|Arapköy
|Salatalık
|Temiz
|36
|Tarsan Ltd.
|Arapköy
|SivriBiber
|Temiz
|37
|FeramizPişkin
|Aydınköy
|Patlıcan
|Temiz
|38
|FeramizPişkin
|Aydınköy
|Domates
|Temiz
|39
|FeramizPişkin
|Aydınköy
|Kabak
|Temiz
|40
|ÖzcanGazelci
|Akdoğan
|Karpuzİh.
|Temiz
|41
|Arnet Ltd.
|M/sa
|Patatesih.
|Temiz