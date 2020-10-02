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İki ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

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Tarım Dairesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre deveci armut ve sultani üzüm ile narda limitüstü ilaç kalıntısı tespit edildi

İki ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden  deveci armut ve sultani üzümde, yerli ürünlerden ise narda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğini duyurdu.

Tarım Dairesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Açıklamaya göre, ithal ürünlerden  55 numuneden 53 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu. 

SVS Tic. Ltd. ait armut (deveci ) ve Köşe Tic. ait sultani üzümde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine imha  edildi. 

Öte yandan yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu. 

Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, üründe hasat erteleme uygulandı. 
   2 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                        
 
1             Köşe Tic.              İthal       Nektarin              Temiz
2             Köşe Tic.              İthal       Şeftali   Temiz
3             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz
4             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz
5             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Havuç   Temiz
6             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Havuç   Temiz
7             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz
8             Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.          İthal       Domates             Temiz                  
9             Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz
10           Halil Kasap Paz. İthal       Nektarin              Temiz
11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz
12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    Temiz
13           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Starking    Temiz
14           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz
15           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç   Temiz
16           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Starking    Temiz
17           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Granny Smith         Temiz
18           SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali   Temiz
19           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut Santa Maria         Temiz
20           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Starking    Temiz
21           SVS Tic. Ltd.        İthal       Nektarin              Temiz
22           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Granny Smith         Temiz
23           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz
24           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    İmha
25           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Starking    Temiz
26           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz
27           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz
28           Mert Uluşan       İthal       Havuç   Temiz
29           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz
30           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala           Temiz
31           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Granny Smith         Temiz
32           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Gala           Temiz
33           Holy Grains Ltd.                İthal       Mısır (Yemlik)   Temiz
34           Holy Grains Ltd.                İthal       Domates             Temiz
35           SVS Tic. Ltd.        İthal       Red Globe Üzüm             Temiz
36           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz
37           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    Temiz
38           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz
39           SVS Tic. Ltd.        İthal       Beyaz Üzüm       Temiz
40           Köşe Tic.              İthal       Havuç   Temiz
41           Köşe Tic.              İthal       Sultani Üzüm     İmha
42           Köşe Tic.              İthal       Elma Starking    Temiz
43           Halil Kasap Paz. İthal       Sultani Üzüm     Temiz
44           Halil Kasap Paz. İthal       Alfanso Üzüm   Temiz
45           Halil Kasap Paz. İthal       Red Globe Üzüm             Temiz
46           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Deveci    Temiz
47           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz
48           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz
49           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Gala           Temiz
50           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Starking    Temiz
51           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Golden     Temiz
52           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz
53           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Red Globe Üzüm             Temiz
54           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz
55           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Havuç   Temiz
56           Ali Kurt Gazimağusa       Hıyar     Temiz
57           Ayşe Şen             Gazimağusa       Hıyar     Temiz
58           Hülya Ünal          Gazimağusa       Roka      Temiz
59           Hüseyin Turanç Gazimağusa       Maydanoz          Temiz
60           Kamuran Arkoy Çayönü Ispanak Temiz
61           Kamuran Arkoy Çayönü Turp      Temiz
62           Doğan Şeker      Çayönü Maydanoz          Temiz
63           Mustafa Arkoy  Çayönü Kabak   Temiz
64           Şevgül Kaymakamtorunları         Serhatköy           Nar         Temiz
65           Fahri Keskin       Zümrütköy         Nar (Hicaz)         Temiz
66           Hasan Gökdağ   Güzelyurt           Nar        Hasat Erteleme
67           Cemil Bendi        Ozanköy              Patlıcan                Temiz
68           Cemil Bendi        Ozanköy              Dolmalık Biber  Temiz
 

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