İki ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre deveci armut ve sultani üzüm ile narda limitüstü ilaç kalıntısı tespit edildi

Tarım Dairesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, ithal ürünlerden 55 numuneden 53 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

SVS Tic. Ltd. ait armut (deveci ) ve Köşe Tic. ait sultani üzümde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Öte yandan yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.

Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, üründe hasat erteleme uygulandı.

2 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:



1 Köşe Tic. İthal Nektarin Temiz

2 Köşe Tic. İthal Şeftali Temiz

3 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Nektarin Temiz

4 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Şeftali Temiz

5 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Havuç Temiz

6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

8 Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. İthal Domates Temiz

9 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

10 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz

17 Halil Kasap Paz. İthal Elma Granny Smith Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz

20 Halil Kasap Paz. İthal Elma Starking Temiz

21 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

22 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci İmha

25 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Starking Temiz

26 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

27 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

28 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz

29 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

30 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

31 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz

33 Holy Grains Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz

34 Holy Grains Ltd. İthal Domates Temiz

35 SVS Tic. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz

36 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

37 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

38 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

39 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

40 Köşe Tic. İthal Havuç Temiz

41 Köşe Tic. İthal Sultani Üzüm İmha

42 Köşe Tic. İthal Elma Starking Temiz

43 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz

44 Halil Kasap Paz. İthal Alfanso Üzüm Temiz

45 Halil Kasap Paz. İthal Red Globe Üzüm Temiz

46 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz

47 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Şeftali Temiz

48 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Nektarin Temiz

49 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Gala Temiz

50 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Starking Temiz

51 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Golden Temiz

52 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

53 Nuri Ersoy Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz

54 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

55 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

56 Ali Kurt Gazimağusa Hıyar Temiz

57 Ayşe Şen Gazimağusa Hıyar Temiz

58 Hülya Ünal Gazimağusa Roka Temiz

59 Hüseyin Turanç Gazimağusa Maydanoz Temiz

60 Kamuran Arkoy Çayönü Ispanak Temiz

61 Kamuran Arkoy Çayönü Turp Temiz

62 Doğan Şeker Çayönü Maydanoz Temiz

63 Mustafa Arkoy Çayönü Kabak Temiz

64 Şevgül Kaymakamtorunları Serhatköy Nar Temiz

65 Fahri Keskin Zümrütköy Nar (Hicaz) Temiz

66 Hasan Gökdağ Güzelyurt Nar Hasat Erteleme

67 Cemil Bendi Ozanköy Patlıcan Temiz

68 Cemil Bendi Ozanköy Dolmalık Biber Temiz