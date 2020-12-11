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 İki ithal bir yerel üründe limitüstü kalıntı

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 İki ithal bir yerel üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 4-10 Aralık tarihlerini kapsayan  ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, gıda analizlerinde  iki ithal ve bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerde 22 numuneden 20 numune temiz olup, SVS Tic. Ltd.’e ait çeri domates ile  armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin  firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmesine karar verildi.

Yerli ürünlerde ise 22 numuneden 21 numune temiz olup,  Bostancı’da üretim yapan  Engin Hürsen’e ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden  ürün imha edildi.
 

    11 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
  İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Ankara Temiz
2 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Temiz
3 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
4 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz
5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sarı Kaliforniya Biber Temiz
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornoya Biber Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü
10 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Kivi Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Pırasa Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
18 Cahide Kılıç İthal Sarı Kaliforniya Biber Temiz
19 Cahide Kılıç İthal Kırmızı Kalifornoya Biber Temiz
20 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
21 Cahide Kılıç İthal Karbınahar Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Limit Üstü
23 Zübeyde Kırşan Güvercinlik Turp Temiz
24 Zübeyde Kırşan Güvercinlik Ispanak Temiz
25 Mithat Ezgi Güvercinlik Beyaz Sarma Temiz
26 Muhammet Şahin Güvercinlik Maydanoz Temiz
27 Muhammet Şahin Güvercinlik Marul Temiz
28 RadoGuanta Tatlısu Domates Temiz
29 RadoGuanta Tatlısu Hıyar Temiz
30 RadoGuanta Tatlısu Patlıcan Temiz
31 Gülsüm Şen Tatlısu Hıyar Temiz
32 Adem Çil Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz
33 Pembe Halil Deveci Türkmenköy Turp Temiz
34 Engin Hürsen Bostancı Beyaz Lahana Temiz
35 Engin Hürsen Bostancı Glumra Temiz
36 Engin Hürsen Bostancı Karnabahar Temiz
37 Engin Hürsen Bostancı Marul Limit Üstü
38 Engin Hürsen Bostancı Mor Lahana Temiz
39 Hakkı Kavaz Yayla Kapya Biber Temiz
40 Ali Kandullu Aydınköy Hıyar Temiz
41 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar Temiz
42 Mithat Kayıkçı Akdeniz Nane Temiz
43 Mithat Kayıkçı Akdeniz Dereotu Temiz
44 Akdeniz Gıda Ltd Şti Tepebaşı Domates Temiz

 
 

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