 İki ithal bir yerel üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 4-10 Aralık tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, gıda analizlerinde iki ithal ve bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerde 22 numuneden 20 numune temiz olup, SVS Tic. Ltd.’e ait çeri domates ile armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmesine karar verildi.

Yerli ürünlerde ise 22 numuneden 21 numune temiz olup, Bostancı’da üretim yapan Engin Hürsen’e ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.



11 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Ankara Temiz 2 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Temiz 3 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 4 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz 5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sarı Kaliforniya Biber Temiz 7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornoya Biber Temiz 8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz 9 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü 10 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz 11 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 12 SVS Tic. Ltd. İthal Kivi Temiz 13 SVS Tic. Ltd. İthal Pırasa Temiz 14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz 15 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 16 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz 17 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 18 Cahide Kılıç İthal Sarı Kaliforniya Biber Temiz 19 Cahide Kılıç İthal Kırmızı Kalifornoya Biber Temiz 20 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz 21 Cahide Kılıç İthal Karbınahar Temiz 22 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Limit Üstü 23 Zübeyde Kırşan Güvercinlik Turp Temiz 24 Zübeyde Kırşan Güvercinlik Ispanak Temiz 25 Mithat Ezgi Güvercinlik Beyaz Sarma Temiz 26 Muhammet Şahin Güvercinlik Maydanoz Temiz 27 Muhammet Şahin Güvercinlik Marul Temiz 28 RadoGuanta Tatlısu Domates Temiz 29 RadoGuanta Tatlısu Hıyar Temiz 30 RadoGuanta Tatlısu Patlıcan Temiz 31 Gülsüm Şen Tatlısu Hıyar Temiz 32 Adem Çil Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz 33 Pembe Halil Deveci Türkmenköy Turp Temiz 34 Engin Hürsen Bostancı Beyaz Lahana Temiz 35 Engin Hürsen Bostancı Glumra Temiz 36 Engin Hürsen Bostancı Karnabahar Temiz 37 Engin Hürsen Bostancı Marul Limit Üstü 38 Engin Hürsen Bostancı Mor Lahana Temiz 39 Hakkı Kavaz Yayla Kapya Biber Temiz 40 Ali Kandullu Aydınköy Hıyar Temiz 41 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar Temiz 42 Mithat Kayıkçı Akdeniz Nane Temiz 43 Mithat Kayıkçı Akdeniz Dereotu Temiz 44 Akdeniz Gıda Ltd Şti Tepebaşı Domates Temiz



