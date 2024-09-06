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İki ithal, 3 yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

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İki ithal, 3 yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
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Haftalık gıda denetimlerinde ithal  mevlana üzüm ile domateste limit üstü bitki koruma ürünü; yerli kereviz, semizotu ve pazıda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, 30 Ağustos- 5 Eylül arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler üzerinde yapılan denetimler sonucu ithal ürünlerden alınan 67 numunenin 63’ü temiz çıkarken, 4 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
 SVS Tic. Ltd.'ye ait mevlana üzüm ve domateste limit üstü bitki koruma ürünü bulunduğundan, bu ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Onbaşı Ltd.'ye ait domateste de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilerek, ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden alınan 9 numunenin ise 6’sı temiz çıkarken, 3 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. Yıldırım köyü sakini Mustafa Karagözlü’ye ait kereviz, Gazimağusa sakini Medine İster’e ait semizotu ve Ozanköy sakini Serpil Bayur’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle bu ürünlerin imha edildi.
 
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