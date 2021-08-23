İki güzel haber

6 gündür yoğun bakımda tedavi gören Acar Akalın yoğun bakımdan çıktı, 3 Ağustos tarihinde yoğun bakıma alınan ve 9 Ağustos tarihinde entübe edilen 29 yaşındaki Adile Fırat da dün uyandırıldı



Ülkemizin değerli sanatçılarından 62 yaşındaki Acar Akalın, Covid-19 hastalığı nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

6 gündür yoğun bakımda tedavi gören Acar Akalın yoğun bakımdan çıktı.

Çift doz AstraZeneca aşılı olan Akalın normal bölümde tedavi görmeye başladı.

Öte yandan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nden sevindiren haberler gelmeye devam ediyor.

6 gündür yoğun bakımda tedavi gören ülkemizin değerli sanatçılarından Acar Akalın yoğun bakımdan normal servise alınmasının ardından 29 yaşındaki entübe hasta da dün uyandırıldı.

3 Ağustos tarihinde yoğun bakıma alınan ve 9 Ağustos tarihinde entübe edilen 29 yaşındaki Adle Fırat dün uyandırıldı.

10 Ağustos tarihinde 6 aylık bebeğini kaybeden Adle Fırat normal bölümde tedavi görmeye başladı.

