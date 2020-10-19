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İki gün gök gürültülü sağanak bekleniyor

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İki gün gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava salı ve çarşamba dışındaki günlerde açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde ise 28-31 derce dolaylarında olacak.           

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

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