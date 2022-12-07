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İki gün daha yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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İki gün daha yer yer sağanak yağmur bekleniyor
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Meteoroloji, yarın ve Cuma günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 8 – 14 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında.
Yarın ve cuma günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Hafta sonundan çarşambaya kadarsa hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 ºC dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta  kuvvette esecek.
 
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