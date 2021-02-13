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İki genç yaralandı

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17 yaşında araç kullanan genç, Girne-Arapköy yolunda önce elektrik direğinin gergi teline sonra da lojmanların duvarına çarptı. Kazada sürücü ile 15 yaşındaki arkadaşı yaralandı

İki genç yaralandı
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Girne-Arapköy yolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında iki genç yaralandı.
Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
Arapköy' de sakin 17 yaşındaki Tuncer Cartwrıght, yönetimindeki HZ 520 plakalı araçla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkıp yol kenarında bulunan Elektrik Kurumuna ait elektrik direğinin gergi teline çarptı.
Çarpmadan sonra yoluna devam eden HZ 520 plakalı araç yol kenarında bulunan Acapulco otel lojmanlarını çevreleyen taş duvara ve lojman bahçesini çevreleyen demir tellere çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Tuncer Tuncer Cartwrıght ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Ercem İyigün yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
 
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