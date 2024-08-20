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“İki devletli çözüm politikasından geri adım atmayacağız”

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Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm politikasından geri adım atmayacaklarını vurguladı

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“İki devletli çözüm politikasından geri adım atmayacağız”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı heyetini kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, her zaman milli mücadeleye destek veren Sönmezliler Ocağı’nın KKTC’nin bağımsızlığının devamı için ortaya koyduğu çalışmaların milli siyasete önemli bir destek olduğunu belirtti.

Sönmezliler Ocağı’nın önemli bir düşünce kuruluşu olduğunu ve eskiden de sık sık ocağı ziyaret ettiğine işaret eden Tatar, “Esas olan Kıbrıs Türk halkının esenliği ve onurlu siyasettir” dedi. Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nün bağlarının yeni nesillere de aktarılması bakımından da Sönmezliler Ocağı’nın çalışmalarını yürüttüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Tatar, iki devletli çözüm politikasından geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Egemen Türk devleti, Türkiye’nin garantörlüğünün devamı ve Türk askerinin varlığının ortak noktada birleştiren milli siyasetin unsurları olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi desteğinin önemine ve Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ve önemli ilişkiler içerisinde olmanın önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Son 4 yıla yakındır burada görevimin başında Türkiye ile önemli ilişkilerin geliştirilmesi, iki devletli siyasetin tüm dünyaya aktarılmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini almak önemli başarılardır” dedi.

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