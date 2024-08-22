İki devletli çözüm önerisi kitaplaştı

Prof. Dr. İsmail Şahin’in "Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm: Tarih, Kimlik, Siyaset" adlı kitabı yayınlandı

Akademisyen İsmail Şahin’in "Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm: Tarih, Kimlik, Siyaset” adlı kitabı yayınlandı.

Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm: Tarih, Kimlik, Siyaset” başlıklı eser, adanın karmaşık tarihsel süreçlerini, etnik kimliklerin evrimini ve iki devletli çözüm önerisinin kökenlerini inceleyen kapsamlı bir çalışma.

Kitapta, Kıbrıs sorununun tarihsel arka planı ele alınırken, 1963-1974 yılları arasındaki kritik dönemleri, Türk ve Rum toplumlarının deneyimlerini ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ada üzerindeki kalıcı etkileri detaylandırılıyor. Aynı zamanda, iki toplum arasındaki kimlik çatışmaları ve bu çatışmaların Kıbrıs’ta kalıcı bir barışın sağlanması önündeki engelleri nasıl pekiştirdiği irdeleniyor.

Prof.Dr. İsmail Şahin, kitapla ilgili yaptığı açıklamada ““Kıbrıs meselesi, yalnızca adanın iki toplumunu değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası siyaseti de derinden etkileyen, uzun soluklu bir sorundur”” ifadelerini kullandı.

“Eserin en dikkat çekici yönlerinden biri de, federasyon tezinin Kıbrıs’ın benzersiz sosyo-politik yapısına uygun olup olmadığını sorgulamasıdır” diyen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kitap, federasyon modelinin adada kalıcı bir çözüm sağlayıp sağlayamayacağını ele alırken, bu modelin zorluklarını ve teorik gerekliliklerini titizlikle değerlendiriyor. Federasyonun getireceği potansiyel tehlikeler ve riskler masaya yatırılırken, iki devletli çözümün neden alternatif bir yol olarak öne çıktığı detaylandırılıyor.

“Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm: Tarih, Kimlik, Siyaset” kitabı, Kıbrıs’ın siyasi coğrafyasını ve bu coğrafya üzerindeki güç dengelerini analiz ederken geçmişin gölgesinde şekillenen bugünkü siyasi dinamikleri anlamak için okuyucuya zengin bir perspektif sunuyor.

Bu eser, Kıbrıs meselesine ilgi duyan akademisyenler, siyasetçiler, tarihçiler ve uluslararası ilişkiler uzmanları için incelenmesi gereken bir kaynak olmasının yanı sıra, konuya derinlemesine ilgi duyan genel okur kitlesine de hitap etmektedir. Kıbrıs’ın geleceğini şekillendirecek bu önemli tartışmayı anlamak ve katkıda bulunmak isteyen herkesin başvurabileceği bir referans niteliğindedir.”

