banner913
banner932
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
3 0
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
27 0
 
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
543 0
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
20 0
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
20 0
"Süreç, Türkiye’nin telkiniyle başladı"
23 0
"Düne oranla bir adım ilerideyiz”
22 0
banner1032

"İki devlet, uluslararası hukuk çerçevesi dışında"

banner1020

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, Kıbrıs'ta iki devlet varlığının, uluslararası hukuk çerçevesi dışında olduğunu söyledi ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının net olduğunu belirtti

banner1045
"İki devlet, uluslararası hukuk çerçevesi dışında"
banner971
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi görüşme konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in , “ERT” radyosuna yaptığı açıklamalara yer verdi.
Habere göre Yerapetridis, “Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasına” ilişkin memnuniyetini dile getirdi.
İki devlet varlığının, uluslararası hukuk çerçevesi dışında olduğunu savunan Yerapetridis, Yunanistan’ın, Rum Yönetimi ile uyum içerisinde, çözümün BM çerçevesinde olması gerektiğini desteklediklerini yineledi.
Yerapetridis, yaklaşık bir buçuk yıl önce Kıbrıs sorununun durağanlık içerisinde olduğunu, bu konuyu ilerletmenin mümkün olabilmesi amacıyla harekete geçtiklerini, bugün ise (konunun) BM’nin önceliği haline geldiğini ifade etti.
BM Genel Sekreter’nin bizzat bunu kişisel bir çalışma olarak üstlenmesinin özellikle önemli olduğunu ifade eden Yerapetridis,  bunun; Türk-Yunan ilişkilerinin geliştirilmesine katkısı  olduğundan  söz ederken ayrıca Kıbrıs sorununu yeniden gündeme getirmeyi başardıklarını belirtti.
Kıbrıs Türk tarafının eşit egemenlik ve iki devlete dayalı çözümle ilgili tutumunun sorulması üzerine Yerapetridis, bunun, uluslararası hukuk çerçevesi dışında olduğunu ifade etti.
Yerapetridis, BM Güvenlik Konseyi kararlarının net olduğunu, iki kesimli iki toplumlu federasyondan bahsettiğini anımsattı.
TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 8 Kasım’da yapacağı görüşmenin sorulması üzerine Yerapetridis, diyalog ve müzakereci demokrasinin değeri üzerinde durdu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.