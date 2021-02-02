“İki devlet önerisi, Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına aykırıdır”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, iki devlet önerisinin garantörlük antlaşmalarına ve ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ anayasasına aykırı olduğunu söyledi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik iki devlet önerisinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin altına imza koyduğu garantörlük antlaşmalarına ve ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ anayasasına aykırı olduğunu söyledi.

Elcil’in açıklaması şöyle:

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sn. Antonio Guterres, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Mart ayı başında uluslararası beşli bir toplantı organize edeceğini duyurduktan sonra, Kıbrıs sorununun varlığından beslenen taksimciler her taraftan bölücü açıklamalar yapmaya başlamışlardır.

AKP tarafından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulan Sn. Ersin Tatar ve başbakanlık koltuğuna oturtulan Sn. Ersan Saner başta olmak üzere bilindik çözümsüzlük korosu bölücü açıklamalarla altında Türkiye’nin de imzası olan uluslararası antlaşmaları ve iki toplumun görüşme süreçlerinde vardıkları uzlaşıları reddetmeyi sürdürmektedirler. Biliyoruz ki bu konuda esas belirleyici olan Türkiye’deki AKP iktidarı olup, Sn. Tatar ve Sn. Saner sadece onlara biçilen rolü oynamaktadırlar. Sn. Tatar Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmemekte ve AKP’nin Kıbrıs’ı bir iç politika malzemesi yapmasında kendine ezberletilenleri tekrarlamaktadır.

Bu konuda uluslararası destek arayışları çerçevesinde geçen hafta Ticaret Odası’nın da desteklediği İngiliz milletvekilleri ile organize edilen panel de tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Anlaşılan odur ki, egemenliğin AKP tarafından paspas edildiği kuzey Kıbrıs’ta, ayrı egemenliğe dayalı iki devlet talebi çözümsüzlük ve bölücülük kokmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporunda ve AB yetkililerinin açıklamalarında reddedilen, Kıbrıs Türk toplumunun 37 yıldır denediği başarısız bir modelde ısrar etmek çözümsüzlük istemektir. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kabul etmeyip toplumsal haklarımızı reddeden Sn. Tatar ve Sn. Saner başta olmak üzere taksimi savunanlar iki devlet konusunda samimi iseler, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport ve kimliklerini derhal iade etmelidirler.

AKP yetkililerinin talimatları ile hareket etmek, Kıbrıs’a değil AKP’ye hizmettir. Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Mevlut Çavuşoğlu yeni talimatlar vermek üzere adamıza ziyarette bulunmaktadır. Sn. Çavuşoğlu’na tavsiyemiz bu kadar zahmete ve yorgunluğa gerek yoktur. Bir telefonunuz veya vali gibi hareket eden elçinizin memurunuz olmaktan gurur duyan Sn. Tatar’a ve Sn. Saner’e vereceği talimatlar yeterlidir.

Yalnız hatırlatmak isteriz ki, iki devlet öneriniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin altına imza koyduğu garantörlük antlaşmalarına ve Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına aykırıdır. Bu önerinizle toprak bütünlüğünü uluslararası antlaşmalarla garanti ettiğiniz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölünmesini talep etmektesiniz. Siz bu adayı bölmek için mi askeri müdahalede bulundunuz? Bu soruya cevap verirseniz sizin bölücü olup olmadığınızı anlayacağız.”



