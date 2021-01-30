“İki devlet formülü, Kıbrıs’ın gerçeğidir”

Cumhurbaşkanı Tatar: “Beşli toplantıda kendi irademizi ortaya koyacağız, diyeceğimiz şudur; 'Biz artık Kıbrıs'ta iki devletin iş birliğini savunuyoruz.' Bu saatten sonra bizim siyasi duruşumuz budur. Zaten ben bunu söyleyerek seçimi kazandım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Benim temsil ettiğim siyaset, yani egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet formülü, artık Kıbrıs'ın gerçeklerine dayalı bir siyasettir ve çok önemlidir. Türkiye'nin de yüzde yüz desteğiyle bu siyaseti sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıs'taki taraflar ile garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenmesi planlanan Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi konferans, Türkiye ile ilişkiler ve KKTC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

2017'deki Crans Montana'daki görüşmelerde, Türk tarafının iyi niyetli yaklaşımına rağmen Rum tarafının müzakere masasını devirdiğini dile getiren Tatar, gelinen aşamada Türk tarafının Kıbrıs'ta iki devletli çözüm için politikasının netleştiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"KKTC ve Türkiye olarak artık eskiye gitmek istemiyoruz. Nitekim BM yetkilileri de buna saygı göstermiştir. 5+1 gayriresmi toplantıda, herkes kendi duruşunu anlatabilecektir. Eğer davet gelirse, gelecek gibi gözüküyor, New York'ta şubat sonu veya mart başı gibi bir gayriresmi toplantıdan bahsedilmektedir.

Bu toplantıda kendi irademizi ortaya koyacağız, diyeceğimiz şudur; 'Biz artık Kıbrıs'ta yan yana yaşayan, egemen eşitliği içeren iki devletin iş birliğini savunuyoruz.' Bu saatten sonra bizim siyasi duruşumuz budur. Zaten ben bunu söyleyerek seçimi kazandım. Halkımızdan aldığımız onayla bunu ortaya koyuyoruz. Bu siyasetin arkasında bizi tamamıyla destekleyen bir Türkiye vardır. Türkiye, hem garantör ülke hem ana vatan hem de bu bölgenin en güçlü ülkesidir."

BM yetkilileri ve diğer yabancı misyon temsilcileriyle görüşmelerinde, Kıbrıs'ın ve Doğu Akdeniz'in eskisi gibi olmadığını aktardığını söyleyen Tatar, şartların değiştiğini ve bölgedeki tüm ülkelerin kazanabileceği bir anlaşmanın adil, kalıcı ve Kıbrıs'ın gerçeklerine dayalı olması gerektiğini söyledi.

"BİZİ ZORLAMAYA GÖTÜRÜRLERSE BİZ ONA ONAY VERMEYİZ"

Tatar, "Eğer Kıbrıs'ın gerçekleri dikkate alınmazsa ve yine 'AB böyle ister, Yunanistan böyle ister, Kıbrıslı Rumlar tek tanınan ülkedir, onların söylediği daha fazla kayda değerdir' gibi gerçek dışı yaklaşımlarla bizi zorlamaya götürürlerse, biz ona onay vermeyiz. Zorlama bir çözümle zaten 1960'ta yaşananların daha beteri yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'nin Doğu Akdeniz'de giderek statüsü ve değeri artan bir devlet konumuna geldiğine dikkati çeken Tatar, "Benim temsil ettiğim siyaset, yani egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet formülü artık Kıbrıs'ın gerçeklerine dayalı bir siyasettir ve çok önemlidir. Türkiye'nin de yüzde yüz desteğiyle bu siyaseti sürdürüyoruz. 5+1 konferansta Türkiye'nin de bulunmasından mutluluk duymaktayım çünkü Türkiye ile yüzde yüz hem fikir durumdayız." diye konuştu.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu konuları sürekli görüştüğünü vurgulayarak, 2 Şubat'ta Çavuşoğlu'nun ekibiyle KKTC'de olacağını, bütün konuları enine boyuna tartışacaklarını ve 5+1 toplantı için Türk tarafı olarak pozisyonlarını netleştireceklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile iki defa yüz yüze, telefonla da defalarca görüştüğünü aktaran Tatar, BM yetkililerine duruşlarını net olarak aktardıklarını, Kıbrıs meselesinde çözüm bulunamazsa, Türkiye'nin de desteğiyle, tanınma için mücadeleye başlayacaklarını ifade etti.

