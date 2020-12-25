İki derin dondurucu için 228 bin TL

KKTC’ye gelecek Covid-19 aşılarının saklanabilmesi için ihale usulüyle 2 adet eksi 70 derece derin dondurucu alınıyor

KKTC’ye gelecek Covid-19 aşılarının saklanabilmesi için 2 adet eksi 70 derece derin dondurucu alınıyor.

Merkezi İhale Komisyonu, 2 adet eksi 70 derece derin dondurucu temini için teklif kabul edildiğine dair pazarlık usulüyle ihale duyurusu yaptı.

İhaleye teklif sunmak isteyenlerin tekliflerini en geç 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasındaki Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atması gerekiyor.

İhale için ayrılan toplam tahmini değerin 228 bin TL +KDV olduğu belirtilen ihaleyle ilgili şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak 1000 TL+KDV makbuz karşılığı Sağlık Bakanlığı Donatım Şubesi’nden alınabiliyor.

Dün Ankara’ya günübirlik resmi ziyarette bulunan Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşmesinde, Covid-19 salgınına karşı KKTC’ye 500 bin doz aşı gönderilmesinin karara bağlandığını açıklamıştı.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a göndereceği Covid-19 aşılarından bir miktarın da Kıbrıslı Türkler için verilmesi bekleniyor.

