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İki derin dondurucu için 228 bin TL

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KKTC’ye gelecek Covid-19 aşılarının saklanabilmesi için ihale usulüyle 2 adet eksi 70 derece derin dondurucu alınıyor

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İki derin dondurucu için 228 bin TL
 KKTC’ye gelecek Covid-19 aşılarının saklanabilmesi için 2 adet eksi 70 derece derin dondurucu alınıyor.
Merkezi İhale Komisyonu, 2 adet eksi 70 derece derin dondurucu temini için teklif kabul edildiğine dair pazarlık usulüyle ihale duyurusu yaptı.
İhaleye teklif sunmak isteyenlerin tekliflerini en geç 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasındaki Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atması gerekiyor.
İhale için ayrılan toplam tahmini değerin 228 bin TL +KDV olduğu belirtilen ihaleyle ilgili şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak 1000 TL+KDV makbuz karşılığı Sağlık Bakanlığı Donatım Şubesi’nden alınabiliyor.
Dün Ankara’ya günübirlik resmi ziyarette bulunan Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşmesinde, Covid-19 salgınına karşı KKTC’ye 500 bin doz aşı gönderilmesinin karara bağlandığını açıklamıştı.
Öte yandan Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a göndereceği Covid-19 aşılarından bir miktarın da Kıbrıslı Türkler için verilmesi bekleniyor.
 
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