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İki bölgede korkutan yangın

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Haspolat kirli sanayi bölgesindeki geri dönüşüm alanında ve Esentepe'de bir arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İki bölgede korkutan yangın
 
 
Haspolat kirli sanayi bölgesindeki geri dönüşüm alanında yangın çıktı. 
Saat 14.15 sıralarında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın yoğun çabadan sonra söndürülebildi.
Öte yandan Esentepe'de Alkan Holiday Village isimli işletmenin yakınlarındaki arazide yangın çıktı. Saat 12:40 sıralarında başlayan ve henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın söndürüldü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu 50 metrekarelik alan içerisindeki  kuru otlar ile atık çöpler yandı. 
Yangın, Orman Dairesi  ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı ve    polis itfaiye ekipleri ile birlikte söndürüldü.

 
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