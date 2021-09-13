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İki bölgede elektrik kesintisi yapılacak

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İki bölgede elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik bölgesinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 09:00-13:00 saatleri arasında; Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek. 

Öte yandan Alayköy’de ise, ağaç budama çalışması nedeniyle  yarın 09:00-13:00 saatleri arasında; Alayköy Çemberi Offsetsan bölgesinden Alayköy girişine kadar olan bölgeye elektrik verilemeyecek. 

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