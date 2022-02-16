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İki bölgede 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

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İki bölgede 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Eski Gönyeli-Boğaz yolundaki Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölgeye yarın elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle söz konusu bölgeye 9.00-15.00 saatleri arasında yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği ifade edilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması, mağduriyet yaşamaması için de gerekli tedbirleri alması istendi.

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