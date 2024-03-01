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İhtiyat Sandığı faiz oranları yayımlandı

İhtiyat Sandığı iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranları Resmi Gazete'de yayımlandı

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İhtiyat Sandığı faiz oranları yayımlandı
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Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı iştirak sahiplerine uygulanacak yıllık faiz oranının yüzde 41’e, iştirakçilere verilecek faiz oranının yüzde 30’a yükseltilmesine ve avans cari faiz oranının ise sabit tutulmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranlarını Resmi Gazete'de yayımlandı.  
Karar bugünden itibaren geçerli olacak.
 
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