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İhtiyaçlı ailelere anlamlı bağış

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Çalışma Bakanlığı, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına okul çantası dağıtırken, Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği ise ihtiyaçlı çocuklara ayakkabı ile üniforma bağışında bulundu

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İhtiyaçlı ailelere anlamlı bağış

 
İlk Okul Çantam Projesi kapsamında, Geçitkale İlkokulu’na başlayacak, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına, içlerinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta dağıtıldı.
Proje Bakanlık tarafından hayata geçirilen projenin Geçitkale İlkokulu ayağına Bakan Hasan Taçoy da katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy okulu ziyaretinde yaptığı açıklamada  “Hayırsever kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde, bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dokunabildiğimiz her yere dokunacağız dedi.
Dün ayrıca Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği tarafından ihtiyaçlı çocuklara  ayakkabı ile üniforma bağışında bulunuldu.
Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin, Bayramoğlu Ayakkabı sponsorluğunda  okula başlayacak çocuklara dernek üyelerinin katkılarıyla, ayakkabı ve üniforma bağışında bulunduklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Geçitkale İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora da, özelde Geçitkale İlkokulu, genelde tüm okulların  yaşadığı sıkıntıların  hayırsever kurumlar ve bu sıkıntılara duyarlı bakanlar olduğu sürece bir nebze   aşılabileceğini söyledi.
 
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