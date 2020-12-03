banner480
banner572
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
8 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
51 0
 
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
13 0
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
119 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
327 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
46 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
28 0
banner529
banner570

İhmale gelmez

banner476

Dr. Siber,pandemiyi bahane ederek gerekli tetkiklerin ertelenmemesi gerektiğine dikkat çekti

İhmale gelmez

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Doktor Sibel Siber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pandemiyi bahane ederek gerekli tetkiklerin ertelenmemesi gerektiğini söyledi. 
Siber’in paylaşımı şöyle:
“Lütfen sağlığımızı ihmal etmeyelim... Son zamanlarda, çok sıklıkla gelen ani ölüm haberleri hepimizi derinden üzmektedir... Doktor kontrollerimizi ve gerekli  tetkiklerimizi düzenli yaptıralım... Pandemiyi öne sürerek,  birçok  hastamızın kontrollerini yaptırmadıkları, tetkiklerini erteledikleri bir gerçek... Bu gecikme, yaşamı tehdit edebilir, ciddi sorunlara yol açabilir... O nedenle, özellikle şeker, tansiyon, kalp damar hastaları, doktorları ile iletişimde olmalı... İlaçlarının dozlarında değişiklik gerekebilir... Bu ay (çakıstes zamanı) tansiyon yüksekliğine de çok sıklıkla rastlıyoruz... İhmal etmeyelim!”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.