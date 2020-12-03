İhmale gelmez

Dr. Siber,pandemiyi bahane ederek gerekli tetkiklerin ertelenmemesi gerektiğine dikkat çekti



Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Doktor Sibel Siber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pandemiyi bahane ederek gerekli tetkiklerin ertelenmemesi gerektiğini söyledi.

Siber’in paylaşımı şöyle:

“Lütfen sağlığımızı ihmal etmeyelim... Son zamanlarda, çok sıklıkla gelen ani ölüm haberleri hepimizi derinden üzmektedir... Doktor kontrollerimizi ve gerekli tetkiklerimizi düzenli yaptıralım... Pandemiyi öne sürerek, birçok hastamızın kontrollerini yaptırmadıkları, tetkiklerini erteledikleri bir gerçek... Bu gecikme, yaşamı tehdit edebilir, ciddi sorunlara yol açabilir... O nedenle, özellikle şeker, tansiyon, kalp damar hastaları, doktorları ile iletişimde olmalı... İlaçlarının dozlarında değişiklik gerekebilir... Bu ay (çakıstes zamanı) tansiyon yüksekliğine de çok sıklıkla rastlıyoruz... İhmal etmeyelim!”

