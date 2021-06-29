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İhmal Mağusa Surları’nı yakıyordu

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Mağusa'da, Mağusa Türk Gücü Canbulat futbol sahası içerisindeki kale direkleri kesilirken, spiral makinesinden çıkan kıvılcım yangın çıkardı. Yayılarak surlara sıçrayan yangın, büyümeden kontrol altına alındı

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İhmal Mağusa Surları’nı yakıyordu
Gazimağusa'da, Mağusa Türk Gücü Canbulat futbol sahası içerisindeki kale direkleri kesilirken, spiral makinesinden çıkan kıvılcım yangın çıkardı. Yangın yayılarak surlara sıçradı.
Yangına neden olan  34 yaşındaki H.G. isminin baş harfleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
H.G.’nin, kale direklerini spiral makinesi (izmirillo) ile keserken  gerekli önleyici tedbirleri almayı ihmal ettiği için makineden çıkan kıvılcımların  kuru otları tutuşturduğu kaydedildi.
Çıkan yangın itfaiye ekipleri ve çevre sakinleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu yaklaşık 3 dönümlük alanda kuru ot yandı.
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