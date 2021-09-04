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İHA’nın ihbar verdiği iki bölge temiz

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İHA’nın ihbar verdiği iki bölge temiz
Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeleri değerlendirerek,  Dalaman’dan havalanan İHA’nın bugün iki yerde ihbar vermesinin ardından yapılan incelemelerin tamamlandığını, her iki bölgenin de temiz olduğunu bildirdi. 
Amcaoğlu TAK’a yaptığı açıklamada, birinci ihbar bölgesinin Karpaz’ın 6 deniz mili kuzeyinde olduğunu ve GKK Sahil Güvenlik botlarının incelemesinde bölgede herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını bildirmesinin ardından, Türkiye Sahil Güvenlik botları tarafından ikinci ihbar yeri olan Yenierenköy’ün 21 deniz mili kuzeyinin de incelendiğini ve bu bölgenin de temiz olduğunu ifade etti. 
Amcaoğlu, yetkili olarak, ilgili tüm mercilerden teyit edilmiş bilgiler doğrultusunda bilgi akışını sağladıklarını söyleyerek, konu hakkındaki mevcut bilgi kirliliğine değindi ve “Herkes bir şeyler söylüyor. Bu iş magazin işi değil. Gerçekler konuşulmalı, gündem yapmaya gerek yok” ifadelerini kullandı. 
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