“İhalesiz yakıt alımıyla beş milyon dolar zarar”

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu: “5 Milyon doları vatandaşın cebinden alıp özel şirketlerin kasasına koyma hakkını size kim verdi?”

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, 5 ihalesiz yakıt alımıyla oluşan zararı açıkladı.Avcıoğlu, tüm detayları bu şekilde paylaştı:“5 Milyon doları vatandaşın cebinden alıp özel şirketlerin kasasına koyma hakkını size kim verdi?25.06. 2022 ile 06.07.2022 tarihleri arasında, Bakanlar Kurulunun almış olduğu 5 adet ihalesiz, doğrudan alım ile yakıt alımı söz konusudur.Bu 5 ihalesiz yakıt alımında oluşan toplam zarar;Toplam zarar = 5,026,920$Yangın helikopteri = 16,000,000$İhalesiz 5 Yakıt Alımının detayları;2,300mton x (1,350-838)$/mton = 1,117,600$ zarar1,100mton x (1,350-845)$/mton = 555,500$ zarar2,300mton x (1,350-815)$/mton = 1,230,500$ zarar13,000mton x (165-33.23)$/mton = 1,713,010$ zarar3,000mton x (150-33.23)$/mton = 350,310$ zararAKSA'dan alınan yakıtın, Kalecik-Teknecik arası ilave navlun ücreti ve Güney Kıbrıs'tan alınan elektriğin, Kıb-Tek'in Üretim Maliyeti ile arasındaki fiyat farkı bu hesaba dahil değildir, orada da bir zarar mevcuttur.AKSA'dan alınan yakıtın toplam 3,000mton olduğu, ödenen ilave taşımacılık ücretinin ise 100$/mton olduğu iddiası dışında net bir bilgiye ulaşamadık.3,000mton x (100-33.23)$/mton = 200,310$ zarar olduğu tahmin edilmektedir.Güney Kıbrıs'tan tüketimin normal olduğu saatlerde 50MW gücün 8TL/kWs, tüketimin yoğun olduğu saatlerde 80MW gücün 11TL/kWs üzerinden fiyatlandırıldığı ise diğer bir iddia. Kıbtek’in satış fiyatı ise 3.32TL/kWs'dir.{50,000kW x 18saat x (8.00-3.32)TL/kWs} + {80,000kW x 6saat x (11.00-3.32)TL/kWs} = 7,898,400 TL zarar/günde olduğu tahmin edilmektedir.Bu zararın oluşma sebebi; akaryakıt temin ve taşıma ihalesine, mevcut sözleşme sona ermeden "3 ay önce" çıkılması gerekirken, hükümetin tercihleri ve ihmalleri sonucu, sözleşme sona erdikten "6 hafta sonra" ihaleye çıkılmış olmasıdır. Artık çeşit türlü yalanlarla aklımızla alay etmeye çalışmaktan vazgeçin ve istifa edin !”