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İhalesiz yakıt alımı yargıda

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CTP, hükümetin Kıb-Tek’e altı ay süreyle ihalesiz akaryakıt alımı kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

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İhalesiz yakıt alımı yargıda
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “gayrimeşru” hükümetin Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarttığı Yasa Gücünde Kararname ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun altı ay süreyle ihalesiz akaryakıt alımı ve deniz taşımacılığı uygulamasına ara emri alınması ve Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptali için dün Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Genel Sekreter Erdoğan Sorakın şöyle dedi:
 “Gayrimeşru” hükümet,  bilerek ve isteyerek, birilerinin bu yoldan rant elde etmesine imkan yaratmak için gününde alınması gereken tedbirleri almadı, akaryakıt alımı için ihaleye çıkmadı. İhalesiz akaryakıt alımı ve taşımacılığı yapılarak, normal ücretlerin çok çok üzerinde ücretler ödenerek kuruma milyonlarca dolar ek külfet getirildi. Kurumun borçları arttıkça arttı, kurum iflas noktasına getirildi. Astronomik ücretler ödeyerek kaliteli ve kesintisiz elektrik alması gereken halk ise karanlıklara mahkûm edildi. Evlerdeki hastalar, bebekler, halkımız, esnaf ve işletmelerimiz zor durumda bırakıldı. Zor koşullarda yapılan üretim ise kesintiye uğradı. “Gayrimeşru” hükümetin başı gerçek dışı söylemlerle ve sorumluluğu başkalarına yükleyerek, işin içinde sıyrılmaya çalışırken, ilgili bakan on günlük tatilde. Bu kadar sorumsuz, bu kadar gayri ciddi, halk düşmanı bir yapıyla karşı karşıyayız. Halkımıza bu sefaleti ve rezilliği reva görenler elbette bunun hesabını verecektir”
 
 
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