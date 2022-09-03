İhalesiz 100 bin test kiti daha alınıyor

Türkiye'den ihalesiz olarak 100 bin Kovid-19 antijen test kiti alımı daha yapılacak. Her bir test kiti için yaklaşık 21 TL, toplamda ise 2 milyon TL ödenecek



Bakanlar Kurulu, 2 milyon 71 bin TL karşılığında, 100 bin Covid-19 hızlı antijen test kitinin temin edilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı, 100 bin antijen test kiti alacak. 1 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, alımlar önceden olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından ihalesiz olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'na temmuz ayında 6 ay ihalesiz alım yetkisi tanımıştı.

2 MİLYON 71 BİN TL ÖDENECEK

Alınacak 100 bin antijen test kitine KDV dahil 2 milyon 71 bin Türk Lirası ödenecek. Bir test kitinin maliyeti ise 20.71 TL yapıyor.

SON ALIM MAYISTA YAPILMIŞTI

Son test kiti alımı toplam 800 bin antijen test kiti ve 250 bin PCR kiti ile geçtiğimiz mayıs ayında yapılmıştı.

20 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, biri dolarla olmak üzere iki ayrı alım gerçekleştirilmişti. İlk alımda, 400 bin antijen test kiti için 560 bin dolar, ikinci alımda ise 400 bin antijen test kiti ve 250 bin PCR kiti için toplam 1 milyon 260 bin dolar ödeneceği belirtmişti.

USHAŞ firmasının bünyesinde, özel bir firma aracılığıyla temin edilen Almanya menşeili "Softec" antijen test kitleri ile, ticari satış hakları kendisinde olan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Bioeksen firması ortaklığında geliştirilen "COVID-19 RT-qPCR Tespit Kiti" bulunuyor.

