İhaleler Haftalık Düzenli Olarak Başlıyor

Türkiye'de 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrasında kamu binalarının güvenliği için yapılan taramalar sonuçlanıyor ve ihaleler hız kazanıyor. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, okulların güçlendirilmesi çalışmalarının ilk aşamalarının tamamlanmış olduğunu ve her hafta yeni ihalelerin gerçekleşebileceği bir noktaya gelindiğini açıkladı.

Gürcafer, 20 Eylül Çarşamba günü ilk kez 5 okulun ihalesinin sonuçlandığını belirterek, bugün veya yarın yer teslimi yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını ifade etti. Önümüzdeki hafta içinde 8-10 okulun daha ihalesinin netleşmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca, Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi'nin imza aşamasına geldiğini ve yapım çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanacağını da duyurdu.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin de, güçlendirilmesi yapılacak okullardan ihalesi gerçekleşen 5 okulu şu şekilde açıkladı: Mustafa Kemal İlkokulu, Vadili İlkokulu, Ağırdağ İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi.

Üresin, ihale bedellerini de paylaşarak, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi için 3 milyon 590 bin 235.60 TL + KDV, Mehmetçik İlkokulu için 803 bin 943 TL +KDV, Ağırdağ İlkokulu için 603 bin 397.50 TL +KDV, Vadili İlkokulu için 1 milyon 187 bin 261 TL +KDV ve Mustafa Kemal İlkokulu için 1 milyon 25 bin 186 TL+KDV şeklinde ihale sonuçlarını açıkladı.

Ayrıca, Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi'nde eksik bir belgenin olduğunu belirten Üresin, bu belgenin tamamlanması durumunda projenin imzalanabileceğini ifade etti.

Kaynak:Kıbrıs gazetesi