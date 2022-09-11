“İhale rekabetten uzak, tek bir adrese teslim!”

Akaryakıt Temini ve Taşıma İhalesi’ne katılan şirketlerden biri, ihalenin şartname ve usullerine itiraz etti ve “belli bir firma” hatta adeta belli bir “gemiden” söz edildiğini, herşeyin bir şekilde tek adresi “gösterdiğini” iddia ederek Rekabet Kurulu’na itiraz etti.



Akaryakıt temin ve taşıma ihalesinde gözler, Rekabet Kurulu'nda...



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) Akaryakıt Temini ve Taşıma İhalesi’ne katılan şirketlerden biri, ihalenin şartname ve usullerine itiraz etti ve “belli bir firma” hatta adeta belli bir “gemiden” söz edildiğini, herşeyin bir şekilde tek adresi “gösterdiğini” iddia ederek Rekabet Kurulu’na itiraz etti.



Şirket, İhale Komisyonu’nun ihale şartnamesi ile usulüne itirazını dile getirdiği dilekçesinde ilgili yasaları hatırlatarak itirazlarını dile getirdi.







269/2022 sayılı ihaleye ilgili yasal amirlere uygun olmadığını dile getiren şirketin hukuk yetkilileri; hem yakıtın temini hem de taşınmasının doğru olmadığını “Bulunacak olan yakıtın temini ve tedarikinde ayrıca geminin de katılımcıdan sağlanmasının istenmesi ihalenin belli ya da belirli kişilere ihale edileceğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.



Şirket avukatları itiraz başvurularında yalnızca bu konunun bile ihaleye katılımı sınırlayan, rekabeti olumsuz etkilen bir husus olduğunu, bunun yanında çok yüksek miktarda belirlenen teminat miktarının da bu kapsamda olduğunu dile getirdi.



“SPESİFİK BELLİ BAŞLI BİR GEMİ TARİFİ YAPILDIĞI AÇIKTIR…”



İhalenin Akaryakıt Temini ve Taşıma Teknik Şartnamesinin de bazı maddeleri ile çelişkiler, eksiklikler içerdiğini iddia eden şirket, komisyona itiraz dilekçesini şu argümanlarlarla sıraladı;



“Söz konusu ihalenin Akaryakıt Temini ve Taşıma İhalesi olarak çıkması, ihalede doğru yakıt ile doğru taşıma ve nakliye ve/veya teslim hususların da ihaleyi ve/veya ihaleye katılmayı imkansızlaştırmaktadır. Söz konusu iki iş bir birinden ayrı işler olup, ihale süresinde sağlanması imkansız olmakla beraber, söz konusu iki işin birlikte ihale edilmesi de yine teknik ve/veya ticari açıdan da ihaleyi sakatlamaktadır.



Bulunacak olan yakıtın temini ve tedarikinde ayrıca geminin de katılımcıdan sağlanmasının istenmesi ihalenin belli yada belirli kişilere ihale edileceğini göstermektedir. Kaldı ki, bu iki işin birlikte ihaleye çıkılması yine zincir bir işlem olarak algılanamayacak bir iş olup yalnızca gemi sahibi bir kimsenin katılımını sağlayacak bir biçim almıştır. Bu husus, İhaleye katılımı sınırlayan ve/veya rekabeti olumsuz olarak etkileyen bir husustur.



Devamla söz konusu geminin, Akaryakıt Temini ve Taşıma İhalesi Teknik Şartname kısmında 5.1 maddesinde; tarif edilen geminin özellikleri ile ilgili ölçüleri ile ilgili yapılan tarifi, vinçlerin tarifi, hortumların tarifi oldukça spesifik yapılarak belli başlı bir gemi tarifi yapıldığı açıktır. Söz konusu gemini tarifi veya geminin özelliklerinin tarifi yerine yapılan tarif belli bir gemiyi işaret etmektedir. İhaleye katılımı sınırlayan ve/veya rekabeti olumsuz olarak etkileyen bir husustur.”



“BELİRLENEN TUTAR YASAL OLSA DA YÜKSEK TUTARI NEDENİYLE REKABETİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”



“Söz konusu ihalenin Akaryakıt Temini ve Taşıma İhalesi İdari Şartnamesinin 37 nci maddesinde 2.500.000,00 USD kesin teminat miktarı belirtilmiştir. İhale Yasasında ise bu tutarın ihale miktarının % 5 inden az olamayacağı hükme bağlanmıştır.



Belirlenen tutar her ne kadar yasal olarak geçerli bir tutar olsa da, çok yüksek bir şekilde belirlenmiş olması nedeniyle ihaleye katılımı sınırlayan ve/veya rekabeti olumsuz olarak etkileyen bir husustur.



Yine söz konusu ihalenin Akaryakıt Temini ve Taşıma İhalesi Teknik Şartnamesinin 2 inci maddesinde yakıtın özellikleri verilmiş olmasına karşın, 12 inci maddesinde, akaryakıt ile sıkıntıların ve/veya eksikliklerin ve/veya olumsuzlukların oluşması halinde, tabiri caiz; yakıt ile alakalı olmayan başkaca bir şeyin temin edilmiş olması halinde bile çok çok az kesintiler ile parasal cezalar ön görmektedir.



Bu durumda dahi ihaleyi kazanan kimse yine ödenmesi ön görülen miktar/miktarların fazlaca kısmının yine tahsilini alabilecektir. Bu durum kamuyu fazlaca olumsuz etkilemesi yanında ihaleye katılan firmaların çoğalmasının sağlanmasının ne derece önemli olduğunu ve/veya şartnamelerin ne denli eksik olduğunu serahaten göstermektedir.” (Kıbrıspostası)