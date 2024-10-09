“İğreniyorum”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Meclis Başkanlığı krizine değinerek “Ben artık bu insanların yaptıklarından iğreniyorum. Bunlarla yan yana gelmek, yan yana görünmek dahi istemiyorum” dedi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Meclis Başkanlığı krizine işaret etti, yaşananlardan iğrendiğini söyleyerek, Ulusal Birlik Partisi (UBP) içindeki muhaliflere “Onurunuz varsa istifa edin, böyle mücadele olmaz” diye seslendi

Sim TV’de Serhat İncirli’nin sorularını yanıtlayan Harmancı, “Ben artık bu insanların yaptıklarından iğreniyorum” dedi.

Harmancı, “Ülkede bu kadar şiddet gören kadın, okula gidemeyen çocuk, hastanede hizmet alamayan çocuk, geçim sıkıntısı yaşayan aileler varken, bunlar kadar vurdumduymaz olmak… İnsan babasının çiftliğini bile böyle yönetemez” dedi.

Bu hükümetin ülkeyi ve hükümet olmayı; karşılıksız para dağıtacakları, vaat dağıtacakları bir banka gibi gördüklerini belirten Harmancı, İrsen Küçük ve Ersin Tatar hükümetleri döneminde de birçok rezaletin yaşandığını hatırlattı ve “Bunlar budur” dedi.

Harmancı, “Düşünün Faiz Sucuoğlu bundan 36 ay önce sandıktan büyük başarıyla çıktı. Ve nasıl geldik buraya? Türkiye hükümetlerinin ya da bizzat Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Faiz Sucuoğlu’nu Başbakan yatırmama senaryoları’ sonrası bugünlere geldik. Peki Sucuoğlu ne yaptı? Sırasını bekledi belki Meclis Başkanı olur diye. Kendisine türlü numaralar yapanlardan, kuyusunu kazanlardan, kurultayda çalıştı diye ödül istedi. Ne oldu; bir dakikada yediler kendisini. Küstü gitti, kime küsüyorsun? Zamanında verseydin tepkini, dik dursaydın zamanında” dedi.

“ŞİMDİ Mİ ZORUNUZA GİTTİ?”

“Bu parti babalarımızın partisiydi” diyen Harmancı, UBP içinde ülkesini seven insanlar olduğunu ve bu insanların şimdi nerede olduğunu sorguladı.

Harmancı, “Muhtarınızın, İlçe Başkanınızın kararlarına bile müdahale ettirdiniz de şimdi mi zorunuza gitti? İki devlet derler, başka bir şey görüşmeyiz derler, bunu Hristodulidis alsın yayınlasın ve ‘Aha siz busunuz’ desin” dedi.

“BEN BUNLARLA YAN YANA GELMEK, YAN YANA GÖRÜNMEK DAHİ İSTEMİYORUM”

Hükümetin Türkiye ile uyumlu çalıştığını iddia ettiğini ancak gerçeğin “Türkiye ne derse yapıyorlar” şeklinde olduğunu kaydeden Harmancı, Türkiye yetkililerinin de tüm hırsızlıkları, yolsuzlukları, sahte diploma skandallarını bildiğini söyledi.

Harmancı, “Ama yine de orada durmanızı istiyorlar ki sizinle istedikleri gibi oynasınlar” dedi.

Harmancı şöyle devam etti;

“Ötekine ne demeli? Sayın Ersin Tatar, Antalya’da park açılışı için Türkiye’ye gitti.

Ben bunlarla yan yana gelmek, yan yana görünmek dahi istemiyorum. Bu partilerin Belediye Başkanları neredeler? Arkadaşlar sizin itibarınızı bitiriyorlar.

Seçime nasıl götürürsek, bunları buradan nasıl götürürsek götüreceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız bir ülke bırakmadılar bize.

“Sayın Taçoy? Böyle mi yapacaksın mücadeleni? Çıkın istifa edin, bu ne rezilliktir”

Artık ben bir yerde oturduğumda UBP’li arkadaşlarımın bunları espri malzemesi yapmasına bile tahammülüm yok. Karşı çıkın arkadaşlar, partinize sahip çıkın.

Peki Sayın Hasan Taçoy? Böyle mi yapacaksın mücadelenizi? Çıkın istifa edin, bu ne rezilliktir.

Al birini vur ötekine. Çıkın istifa edin hepiniz madem onurlu bir mücadele vereceksiniz.

Nedir o vekillik? Vekil doğdunuz vekil öleceksiniz? Siyasette yer mi yok yeni başlangıç mı yok?”